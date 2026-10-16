Samsunlu Ayşe Selen Bulut, Selçuklu motifli olimpiyat kıyafetleri tasarladı - Son Dakika
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Samsunlu Ayşe Selen Bulut, Selçuklu motifli olimpiyat kıyafetleri tasarladı

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Samsunlu Ayşe Selen Bulut, Selçuklu motifli olimpiyat kıyafetleri tasarladı
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Çankırı Karatekin Üniversitesi mezunu Samsunlu Ayşe Selen Bulut, Selçuklu motifli olimpiyat kıyafetleri tasarladı. Cekette çift başlı kartal, etek ve pantolonda ok-yay motifi kullanan Bulut, tasarımlarının uluslararası olimpiyatlarda sporcularca giyilmesini hedefliyor.

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Tekstil ve Moda Bölümü mezunu Samsunlu Ayşe Selen Bulut (22), bitirme projesinde, Selçuklu motiflerinin yer aldığı olimpiyat kıyafetleri tasarladı. Ceketlerde çift başlı kartal, pantolon ve eteklerde ok ve yay motiflerini kullanan Bulut, "Hedefim uluslararası olimpiyat oyunlarında ürünlerimizi sporcuların giymesi. Bunu gerçekten çok istiyorum ve bütün çalışma sürecinde bunu düşünerek çalışmalarımı ilerlettim" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekstil ve Moda Bölümü'nden 2026 yılı Haziran ayında mezun olan Ayşe Selen Bulut, bitirme projesinde 'Anadolu Kültürel Miras' teması kapsamında 'Olimpiyat Oyunları ve Spor Kültürü Açılış Seremonisi' konusunu seçti. Bulut, Selçuklu tarihinden izler taşıyan tasarımlarını modern giyim anlayışıyla birleştirdi. Tasarımlarında Selçuklu döneminin simgelerinden yararlanan Bulut, ceketin arka bölümünde çift başlı kartal motifine yer verdi, pantolon ve eteklerdeki şeritlere ise ok ve yay motiflerini işledi. Kıyafetlerin renk paletlerini oluştururken Türk bayrağından ilham alan Bulut, kırmızı, beyaz ve altın rengini bir araya getirdi. 10-17 yaşları arasında muay thai, wushu ve kick boks branşlarında düzenli olarak spor yapıp turnuvalarda başarılar elde eden Bulut, sporcu geçmişinin tasarımlarını şekillendirmesinde etkili olduğunu belirtti.

'WUSHU'DA TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ ALDIM'

Spor geçmişi ve eğitim sürecine ilişkin bilgi veren Ayşe Selen Bulut, "10-17 yaşları arasında sporla uğraştım. Lisanslı sporcu olarak muay thai, wushu, kickboks ve voleybol alanlarında maçlara çıktım. Kickboks, wushu ve muay thai'da 6-7 yıllık bir spor geçmişim oldu. Voleybolda ise okul takımındaydım. Samsun'da il dereceleri aldım, wushu'da da Türkiye ikinciliği aldım" diye konuştu.

'SPORCU KİMLİĞİM TASARIMLARIMA YÖN VERDİ'

Bitirme projesinde olimpiyat oyunları ve spor kültürünü konu aldığını ifade eden Bulut, tasarımlarını hazırlarken sporcu geçmişinden de yararlandığını belirtti. Bulut, "2022 yılında kazandığım Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Tekstil ve Moda Bölümü okumaya başladım. Lisans bölümünde 4 yıl okudum. Şu anda yeni mezun oldum. Orada bitirme projemizde olimpiyat oyunları ve spor kültürü olarak yer vermek istedim. Projemiz Anadolu kültürel mirasını taşıyordu ve geçmişten günümüze izler taşıyan çalışmalar yaptım. Ben de olimpiyat oyunları ve spor kültürü konusunu seçtim. Orada araştırmalar yaptım. Aynı zamanda sporcu kimliğimden gelen spor kültürünün DNA'sını bildiğim için oradaki ince detaylara hakimiyetim oldu. İlk önce konuyu hocaya söylediğimde hocayı ikna etme sürecinden geçti. Hoca onayladı ve araştırmalar yaptım. Daha sonra bilgisayarda nakışlamalar yaptım. Selçuklu tarihindeki nakışlamaları kumaşlara işledim" dedi.

'CEKETİN ARKASINA ÇİFT BAŞLI KARTAL İŞLEDİM'

Bitirme projesinden tam not aldığını ifade eden Bulut, "Ceketin arkasına çift başlı kartal işledim. Daha sonra kemerinde geometrik geçmeler, kaftanın kolunda geometrik geçmeleri işledim. Daha sonra alt kısmında pantolon ve etekteki şeritlerde ok ve yayı işledim. Bunu 15 Şubat'tan 5 Haziran defile gününe kadar hazırlık süreçlerinden geçirdim. Ürünlerimi jüriye sundum. 5 kişilik bir jüri komitesi vardı. Konu içeriği olarak sunduğumda hocalar bitirme tezime tam not verdiler. Dersten tam not aldım" diye konuştu.

'ALTIN RENGİNİ SELÇUKLU DÖNEMİNİ SİMGELEDİĞİ İÇİN ALDIM'

Tasarımlarında Türk bayrağından ve Selçuklu tarihinden ilham aldığını anlatan Bulut, "Tasarımdaki renklerde kırmızıyı Türk bayrağından, beyazı da saflığı simgelediği için aldım. Aynı zamanda altın rengini Selçuklu dönemini simgelediği için aldım ve birbirlerine harmanladım. Kırmızı kısmını iç tarafta tutmak istedim. Çünkü beyaz kısmını bastırmasını istemedim. Aynı zamanda nakışlardaki renklerde de arka kısmında büyük ölçekte nakış kullanmak istedim. Ön kısımlarda çok fazla nakış detayı olduğu için birbiriyle yarışmaması adına daha küçük ölçeklerde nakışlama kısımlarını yaptım" dedi.

'HEDEFİM, TASARIMIMI ULUSLARARASI OLİMPİYAT OYUNLARINDA SPORCULARIN GİYMESİ'

Tasarımlarını uluslararası olimpiyat oyunlarında sporcuların giymesi için hazırladığını belirten Bulut, "Hedefim uluslararası olimpiyat oyunlarında ürünlerimizi sporcuların giymesi. Bunu gerçekten çok istiyorum ve bütün çalışma sürecinde bunu düşünerek çalışmalarımı ilerlettim. En ince detayına kadar eskizlerimden, tasarımlarımdan taviz vermeden ilerledim" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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