Samsunspor’dan Kadınlar Günü Klipi

Reeder Samsunspor Futbol Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel farkındalık oluşturmak amacıyla video klip yayımladı.

Kulüp, "8 Mart: Bizim Hikayemiz" başlığıyla sosyal medya hesapları ve dijital platformları üzerinden paylaştığı klipte kadınların toplumsal hayattaki ve spordaki önemine vurgu yapılıyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulübün kadınların spordaki varlığını güçlendirmek adına çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu alandaki desteğini artırarak sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, kulübün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde kadın taraftarlara farkındalık eğitimi verilerek yeşil sahada deneyim yaşamaları sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "2021 yılında başlatılan mor forma projesi kapsamında, 5-6 Mart'ta çeşitli aktivasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile kadınların spordaki görünürlüğünü artırmayı ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Hazırlanan özel video içeriği, kulübümüzün resmi sosyal medya hesapları ve dijital platformları üzerinden kamuoyuyla paylaşılmıştır." denildi.

Video klipte, yapay zekaya "Samsunspor kadın taraftarlarını düşününce hangi özelliklerini sıralarsın?" sorusu sorulmasının üzerine yapay zekanın "tutkulu", "duygulu", "savaşçı", "azimli", "sürprizlerle dolu", "güçlü", "sabırlı" olarak cevaplar vermesiyle beraber Samsunsporlu kadınların saha içinde ve dışında görüntüleri yer alıyor.