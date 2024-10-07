Samsunspor Renkleriyle Boyanan Okul

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Samsun'un Yakakent ilçesindeki Büyükkırık İlkokulu, Samsunspor'un renkleriyle boyandı.

1965 Samsunspor Derneği, proje kapsamında köy okullarında okuyan öğrenciler için yardım faaliyetleri yürüterek okulların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

Kentin en uzak okullarından biri olan Büyükkırık İlkokulu'nun boyaya ihtiyacı olduğunu tespit eden dernek üyeleri, başlattıkları köy okulları projeleri kapsamında 10 kişilik ekiple okulu Samsunspor'un renkleri olan kırmızı beyaza boyadı.

Dernek üyeleri, okul öğrencilerine badminton setleri, futbol, basketbol ve voleybol topları, kırtasiye malzemeleri, boyama ve hikaye kitapları hediye etti.

Dernek Başkanı Çağdaş Yıldırım, amaçlarının sadece öğrencilerin fiziksel ihtiyaçlarını karşılama olmadığını, çocukların her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak onlara umut aşılamak olduğunu söyledi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Büyükkırık köyündeki bu minik yüreklerin gözlerindeki parıltıyı görmek, yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Samsunspor ruhunu ve sevgisini onların dünyasına taşımak, bizim için en büyük onur. Derneğimizin imkanları doğrultusunda, üyelerimiz ve bağışçılarımızın desteğiyle bu projeyi hayata geçirdik. Bu süreçte emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Daha yapacak çok işimiz, boyayacak çok okulumuz, ulaşacak daha nice çocuğumuz var. Dernek olarak Samsun'un farklı köy okullarında benzer projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."