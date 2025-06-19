Samuray Arıları Doğaya Salındı - Son Dakika
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Samuray Arıları Doğaya Salındı

Samuray Arıları Doğaya Salındı
19.06.2025 15:22
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Sakarya'da kahverengi kokarca ile mücadele için 77 bin samuray arısı doğaya salındı.

Sakarya'da kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele amacıyla üretilen samuray arıları doğaya salındı.

Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi mevkisindeki fındık bahçesinde düzenlenen programda, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitülerde üretilen samuray arılarının bir kısmı doğaya bırakıldı.

Programda konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, kahverengi kokarcayla mücadelede kent olarak tecrübeli olduklarını belirterek, "Bundan birkaç ay öncesinde Sakarya Üniversitesi hocalarının ürettiği 'TutSak' diye tabir ettiğimiz ürün vardı. Onunla da mücadele devam ediyor. İnşallah kısa sürede etkili netice alırız, hem çiftçimizin yüzü güler hem de ülke olarak bundan fayda sağlarız." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem de samuray arısı salınımının, kahverengi kokarcayla kimyasal mücadelenin uygulanmadığı yerlerde biyolojik çözüm olarak kullanıldığını ifade etti.

Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar ise samuray arısının doğal mücadelenin en etkin yöntemlerinden olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, "Çin'de kahverengi kokarca zararlısının olumsuz etkilerinin en az düzeye düşmesinin sebebi yoğun samuray arısı varlığıdır. Kahverengi kokarca zararlısının popülasyonunun artmasını engellerken diğer taraftan da bu mücadeleyi doğaya ve çevreye zarar vermeden yapılabilecek en etkili yöntem." dedi.

Bahçesine samuray arısı salınımı yapılan fındık üreticisi Hasan Saka ve çiftçi İsmail Berberoğlu ise kahverengi kokarcanın tarım ürünlerine zarar verdiğini vurgulayarak, biyolojik mücadelenin önemli olduğunu kaydetti.

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Veysel Medyan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir ve çiftçiler katıldı.

Mücadele programı kapsamında kent genelinde belirlenen 275 noktada 77 bin samuray arısı doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, sakarya, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samuray Arıları Doğaya Salındı - Son Dakika

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