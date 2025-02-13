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Samandağ Belediyesi Toplum Merkezi Bağımlılıkla Mücadele Birimi, giderek artan sanal kumar bağımlılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal Hizmet Uzmanı Mehtap Altın, yaptığı yazılı açıklamada, sanal kumarın her yaş grubunu tehdit eden bir sorun haline geldiğini belirtti.

Bağımlılığın yalnızca bireyler üzerinde değil, aileler ve toplumda da yıkıcı sosyal sorunlara yol açtığını kaydeden Altın, "Samandağ Belediyesi Toplum Merkezi Bağımlılıkla Mücadele Birimi olarak bu hususta müracaat eden danışanlarımıza önleme ve çözüm bulma konusunda yol arkadaşlığı ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzman klinik psikolog Ali Toprak da sanal kumar bağımlılığının internet ve mobil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla dünya çapında hızla yayıldığını belirtti.