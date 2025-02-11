Sanat ve Dayanışma Sergisi Açıldı

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Küratörlüğünü Seyed Davoud'un üstlendiği, 20 sanatçının tasarımlarının Sarar ürünleriyle buluştuğu sergi, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverin beğenisine sunuldu.

Sarar Group'tan yapılan açıklamaya göre, canlı satış etkinliği ile sergilenen tasarımların satışından elde edilen gelir, Anne Çocuk Eğitim Vakfına (AÇEV) bağışlandı.

Ataman Oğuz, Ayşen Can, Bedri Baykam, Behruz Kuul, Ekrem Kahraman, Elmira Akarsu, Fevzi Karakoç, Gizem Aytaç, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Hakan Esmer, Handan Korkmaz, Kadir Akyol, Melis Babadağ, Mustafa Demirpençe, Remzi Karabulut, Sertap Yeğin, Seydi Murat Koç, Seyed Davoud, Şahin Paksoy ve Tamer Şahinoğlu'nun dahil olduğu projede, 160 eser yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarar Group Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar, sanatın insanları bir araya getiren ve toplumsal farkındalığı artıran en güçlü araçlardan biri olduğunu belirterek, "Burada sanatın, modanın ve dayanışmanın gücünü bir kez daha deneyimledik. Bu anlamlı projeye katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sanatçılarımızla gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, daha fazla çocuğun hayaline kavuşmasına vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Seyed Davoud da etkinliğin önemine dikkati çekerek, "Sanatın birleştirici gücü, bugün burada tüm çıplaklığıyla karşımızda. Bu etkinlikte yer alan sanatçılarımızın her biri, eserleriyle hem estetik bir değer hem de toplumsal bir mesaj sundu. Projede sanatçı dostlarımızla bir araya gelmek ve Sarar ile eğitim gibi kutsal bir amaca hizmet etmek bizler için tarifsiz bir gurur oldu." değerlendirmesinde bulundu.

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise vakfın kuruluşundan bu yana her çocuğun hayata eşit fırsatlarla başlamayı hak ettiğini savunduğunu aktararak, "Tıpkı bir sanatçının, yaratıcılık ve hayal gücünü harmanlayarak eserlerini ortaya çıkarması gibi biz de erken yaşlardaki çocukların içlerindeki potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi için çalışıyoruz. Bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapan Sarar ailesine, projede yer alan değerli sanatçılarımıza, eserleri satın alarak AÇEV'e katkı sağlayan tüm destekçilere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Tasarımlar 16 Şubat'a kadar Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda görülebilecek.