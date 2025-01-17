Sanatçı Edip Akbayram Yoğun Bakımda

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ZATÜRRE tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan sanatçı Edip Akbayram'ın (75) tedavisi sürüyor. Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, "Durumu stabil seyrediyor. Umarız, kamuoyuna yakın zamanda iyi haberler verebiliriz" dedi.

Edip Akbayram, 9 Aralık günü zatürre sonrası götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alındı. Sanatçı Akbayram'ın eşi Ayten, kızı Türkü ve oğlu Ozan Akbayram, hastane önünde bekliyor. Babasının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü belirten kızı Türkü Akbayram, "Tedavisi devam ediyor. Durumu stabil seyrediyor. Umarız, kamuoyuna yakın zamanda iyi haberler verebiliriz" dedi.