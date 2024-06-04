Sancaktepe\'de apartman bahçesindeki yılan itfaiye tarafından yakalandı

Sancaktepe'de apartman bahçesindeki ağaçta görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Abdurrahmangazi Mahallesi Özay Sokak'ta bulunan apartmanın bahçesindeki ağaçta yılan gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.
Adrese giden ekipler, yılanı yakalayarak, doğaya salmak üzere şehir dışına götürdü.
Yılanın ağaçta durduğu anlar ve yakalanması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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