Sancaktepe\'de Çatı Yangını

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Sancaktepe'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Meclis Mahallesi Taner Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tedbir amaçlı bina sakinlerini tahliye etti.

Yangına müdahale ederken yaralanan 2 itfaiye görevlisi hastaneye götürüldü.

Üst kattaki dairenin terasına da sirayet eden alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bu arada, çatı yangını bazı mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin sardığı çatı ile bitişiğindeki binada bulunan iki kişinin hortumlarla yangına müdahale ettiği anlar yer aldı.