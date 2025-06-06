Sancaktepe'de Geleneksel Bayram Kahvaltısı Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

(İSTANBUL)- Sancaktepe'de geleneksel hale gelen bayram kahvaltısı, Kurban Bayramı'nın birinci günü Demokrasi Caddesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Sancaktepe'de düzenlenen kahvaltı programına, Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yeğin ve Kaymakam Yavuz, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla bayramlaştı.

Kahvaltının ardından Başkan Yeğin, Kaymakam Yavuz ve ilçe protokolü, alanda bulunan vatandaşlarla bayramlaştı. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen programda, geleneksel değerlerin yaşatılması ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi vurgulandı.