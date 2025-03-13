Sancaktepe'de Ölü Köpekler Tepki Çekti

Sancaktepe'de çöp konteynerine atılmış ölü köpekler bulunurken, ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.

İlçedeki bir çöp konteynerinde poşet içinde köpek ölüleri bulunmasına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında görüntüler paylaşıldı.

Söz konusu görüntülerde, bir köpeğin cansız bedenini bulan vatandaşların duruma tepki göstermesi, kimilerinin de ağlaması yer aldı.

Köpeğin sabah saatlerinde sağlıklı şekilde beslendiği ifade edilen görüntülerde, köpeğin ölüsünün Sancaktepe Belediyesinin aracıyla çöp konteynerine atıldığı öne sürüldü.

Belediye Başkanı Yeğin'den açıklama

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yeğin, 12 Mart'ta belediye sınırları içerisinde yaşanan üzücü olayla ilgili olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldığını belirterek, "Veteriner İşleri Şefliğinde görevli 3 personel tedbiren açığa alınmış olup, gerekli inceleme ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Can dostlarımızı kaybetmiş olmaktan duyduğumuz derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir, söz konusu olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadelerini kullandı.