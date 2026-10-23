Sancar ATÜ'deki ilk derste Türk devletlerini bilimde dünyayla yarışmaya çağırdı - Son Dakika
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Sancar ATÜ'deki ilk derste Türk devletlerini bilimde dünyayla yarışmaya çağırdı

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Sancar ATÜ\'deki ilk derste Türk devletlerini bilimde dünyayla yarışmaya çağırdı
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Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, ATÜ'nün akademik yıl açılışında öğrencilere ilk dersi verdi. Sancar, Türk devletlerinin birlikte çalışmasıyla bilimde dünyayla yarışılabileceğini belirterek çocukların bilime teşvik edilmesini istedi.

NOBEL ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk devletlerinin bir arada çalışmasıyla birlikte bilimde tüm dünyayla yarışır hale gelinebileceğini belirterek, "Türk devletleri bilimde dünyayla yarışmalı. Çocuklarımızı bilime teşvik etmeliyiz" dedi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) akademik yıl açılış töreni 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yanı sıra Adana Valisi Mustafa Yavuz, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Yoğun ilginin olduğu açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Prof. Dr. Sancar, salonu dolduran öğrencilere ilk dersi verdi.

'ÇOCUKLARIMIZI BİLİME TEŞVİK ETMELİYİZ'

Prof. Dr. Aziz Sancar Türk devletlerinin bir arada çalışmasıyla birlikte bilimde tüm dünyayla yarışır hale gelinebileceğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın Alparslan Türkeş'in isteği de buydu; Türk devletleri bilimde dünyayla yarışmalı. Çocuklarımızı bilime teşvik etmeliyiz. Bilim bakımından ilerlemek ve dünyayla rekabet etmek için onlara imkan tanımalıyız. Bunun için de temel bilimlere büyük önem vermeliyiz. Temel bilim her şeyin köküdür. Hastaneleri, laboratuvarları geziyorum, bana makineler gösteriyorlar. Ama ben onların Türk markası olmasını isterim. Bunun yanında kız ve erkek çocuklarımız aynı şekilde öğretim fırsatında olmalıdır. Bunun için aktif olarak çalışmalıyız. Ayrıca çocuklarımıza erken yaşta elleriyle deney yapmayı öğretmeliyiz."

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ile Rektör Sözen tarafından Sancar'a günün anısına hediyeler sunuldu.

Kaynak: DHA
Aziz SancarEğitimGüncelSon Dakika

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