Sanders'dan Trump'a Tuhaf Eleştiri - Son Dakika
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Sanders'dan Trump'a Tuhaf Eleştiri

Senatör Bernie Sanders, Trump'ın Kennedy Sahne Sanatları Merkezi başkanlığını tuhaf buldu.

14.02.2025 12:49
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ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ın John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin başkanlığına seçilmesini "tuhaf karşıladığını" söyledi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Sanders, News Nation'a yaptığı açıklamada, Trump'ın Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin başına geçmesinin "kültür amacı" taşımadığını ileri sürdü.

Sanders, söz konusu merkezin yönetimi için kültür alanında Trump'tan daha bilgili başka kişilerin olduğunu kaydetti.

Trump'ın adımını, "gücün tek elde toplanması" olarak değerlendiren Sanders, "ABD Başkanı'nın Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin başına geçmesi gerçekten biraz tuhaf." dedi.

Sanders, "Ancak şu anda bu ülkede, (Elon) Musk ve Trump'la açıkça yaşanan şey, genellikle büyük miktarda paraya sahip olan insanlara daha fazla güç gitmesidir." ifadesini kullandı.

Trump, 12 Şubat'ta, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nin yönetim kurulu başkanlığına oy birliğiyle seçildiğini duyurmuştu.

Söz konusu gelişmenin ardından aralarında müzisyen Ben Folds ve oyuncu Renee Fleming'in de bulunduğu çok sayıda ünlü Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ndeki görevlerinden ayrılacaklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanders'dan Trump'a Tuhaf Eleştiri - Son Dakika

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