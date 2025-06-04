Sandıklı ilçesinde ekili haşhaş tarlaları çiçek açtı.
İlçede sonbaharda ekimi yapılan haşhaş tarlaları, mayıs ve haziranda çiçek açıyor.
Tarlalardaki mor beyaz açan çiçekler, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Afyonkarahisar - Antalya kara yolu güzergahındaki aracıyla haşhaş tarlasının önünde duran Asım Yıldız, "Yılın bu mevsimi ilçemizin dört bir yanında bu manzarayla karşılaşmak mümkün."dedi.
Son Dakika › Güncel › Sandıklı'da Haşhaş Tarlaları Açtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?