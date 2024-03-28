Şangay, 2023\'te Turist Sayısını Artırdı

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SHANGHAİ, 28 Mart (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kenti 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 73,5 artışla yaklaşık 326 milyon turist ağırlarken, bu sayının 3,64 milyonu yurtdışından gelen ziyaretçilerden oluştu.

Belediye kültür ve turizm bürosunun Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, bu dönemde kentin toplam turizm geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 76,8 artarak 367,8 milyar yuanı (yaklaşık 51,8 milyar ABD doları) aştı.

Söz konusu istatistikler, Çarşamba günü başlayan 3. Shanghai Turizm Yatırımı Teşvik Konferansı'nda açıklandı.

Yerel yetkililer, etkinlikte ayrıca kültür ve turizm sektöründe 2025 yılı sonuna kadar toplam yatırım değeri 117,5 milyar yuan olan 26 projenin inşaatının tamamlanmasının, faaliyete geçmesinin yahut iyileştirilmeye devam etmesinin beklendiğini kaydetti. Legoland Shanghai Resort ve Shanghai Yaoxue Buz ve Kar Parkı da söz konusu projeler arasında yer alıyor.