Şanghay'da Bebinca Tayfunu İçin Tahliye - Son Dakika
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Şanghay'da Bebinca Tayfunu İçin Tahliye

Şanghay\'da Bebinca Tayfunu İçin Tahliye

Bebinca Tayfunu nedeniyle Şanghay'da 9,318 kişi tahliye edildi, uçuşlar iptal edildi.

15.09.2024 17:19
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Çin'in en büyük şehri Şanghay'da yaklaşan Bebinca Tayfunu nedeniyle, merkeze bağlı Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Çin kıyılarını etkilemesi beklenen tayfun dolayısıyla acil durum tedbirlerinin alındığı duyuruldu.

Açıklamada, tedbirler kapsamında fırtınanın doğrudan etkisine maruz kalacağı öngörülen şehir merkezinin kuzeyindeki Çongming ilçesinde yaşayan 9 bin 318 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Şehirdeki Pudong ve Hongçiao havalimanlarında saat 20.00'den itibaren tüm seferlerin iptal edildiği aktarılan açıklamada, şehir merkezindeki Yangşan Derinsu Limanı'nın boşaltılacağı kaydedildi.

Tedbirler nedeniyle 600'den fazla uçak seferi yapılamayacak.

Çin Meteoroloji İdaresine göre, saatteki hızı 151 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Bebinca Tayfunu, bu geceden itibaren ülkenin doğu kıyılarını etkileyecek. Tayfunun aşırı yağış getirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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