Şanghay\'da Otonom Sürüş Hedefleri Belirlendi

SHANGHAİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda kentte önde gelen bir üst düzey otonom sürüş bölgesinin inşasına yönelik eylem planı açıklandı.

Cumartesi günü açıklanan plana göre 2027 yılına kadar 4. Seviye otonom araçlarla 6 milyondan fazla yolcu taşınması, otonom sürüş için 5.000 kilometreden fazla yol inşa edilmesi ve kentteki yeni araçların yüzde 90'ından fazlasının 2. Seviye ve 3. Seviye otonom sürüş modelleriyle donatılması hedefleniyor.

0-5 arasında sınıflandırılan otonom sürüş seviyelerine göre seviyenin yükselmesi kullanılan teknolojinin o derece gelişmiş ve akıllı olduğunu gösteriyor. 4. Seviye otonomiye sahip araçlar, çoğu koşulda insan müdahalesi olmadan kendi kendilerine gidebiliyor.

Shanghai Belediyesi Ekonomi ve Bilim Teknolojilerinin Yayılımı Komisyonu Otomotiv Endüstrisi Bölümü Direktörü Han Dadong veri platformları, eğitim merkezleri, kilit önemdeki teknolojiler ve politika çerçeveleri içeren çok boyutlu işbirliği yoluyla yüksek seviyeli otonom sürüş için dünya çapında önde gelen bir üst düzey otonom sürüş bölgesinin inşasına hız vereceklerini söyledi.

Plan kapsamında otonom sürüş için açık alanların artırılması, Pudong Yeni Bölgesi'nin tamamının otonom sürüş yapılabilir hale getirilmesi ve Fengxian ve Minhang gibi diğer ilçelerde de kademeli olarak otonom sürüşe geçilmesi öngörülüyor.

Shanghai'da otonom sürüş sistemleri ve operasyonel hizmetlere yönelik doğrulama süreçlerini iyileştirmek amacıyla önemli bir akıllı bağlantılı araç trafik güvenliği laboratuvarı gibi üçüncü taraf platformlar da kurulacak.

Shanghai'da bu kapsamda veri toplamaya yönelik 500 adet paylaşımlı yolculuk aracının konuşlandırılması ve büyük ölçekli bir otonom sürüş modelleri değerlendirme sistemi kurulması da planlanıyor. Böylece, uçtan uca akıllı sürüş modellerinin seri üretim uygulamalarının gerçekleştirilmesi öngörülüyor.