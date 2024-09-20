Şanghay'da Tayfun Sel Felaketi

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SHANGHAİ, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in finans merkezi Shanghai'ın bazı kesimlerinde Pulasan Tayfunu nedeniyle görülen rekor düzeyde yağış nedeniyle Cuma sabahı itibarıyla 112.000 kişi tahliye edildi.

Belediye sel kontrol ofisine göre, 649 gemi tahliye edildi ya da limana sığınmak için geri döndü. Ayrıca, 54 tren seferi ve 26 feribot seferi de askıya alındı.

Cuma günü saat 02.00'den itibaren Shanghai genelinde yağışlar yoğunlaşmaya başladı ve sabah saat 09.00'da kentin ortalama yağış miktarı 73,28 milimetreye ulaştı. 614 meteoroloji istasyonundan 151'i şiddetli ya da aşırı yağış seviyeleri kaydetti.

Fengxian bölgesindeki Yangjiazhai meteoroloji istasyonu ve Pudong bölgesindeki Nicheng Park meteoroloji istasyonunda, altı saat içinde 300 milimetrenin üzerinde yağış kaydedildi. Böylece meteorolojik gözlemlerin başladığı günden bu yana her iki bölgede de tarihi rekor seviyede yağış kaydedilmiş oldu.

Yılın 14. tayfunu olan Pulasan, Perşembe günü erken saatlerde Zhejiang eyaletinde karaya çıktıktan sonra, aynı gün saat 21.45 civarında Shanghai'ın Fengxian bölgesinde ikinci kez karaya çıktı.

Bu yılın 13. tayfunu olan Bebinca, Pazartesi günü Shanghai'da karaya çıkmıştı. Bu tayfunun, 75 yıldır metropolü vuran en güçlü tayfun olduğuna inanılıyor.