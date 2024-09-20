Şanghay'da Tayfun Sel Felaketi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şanghay'da Tayfun Sel Felaketi

Pulasan Tayfunu sebebiyle Şanghay'da 112.000 kişi tahliye edildi, yağış rekor seviyelere ulaştı.

20.09.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHANGHAİ, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in finans merkezi Shanghai'ın bazı kesimlerinde Pulasan Tayfunu nedeniyle görülen rekor düzeyde yağış nedeniyle Cuma sabahı itibarıyla 112.000 kişi tahliye edildi.

Belediye sel kontrol ofisine göre, 649 gemi tahliye edildi ya da limana sığınmak için geri döndü. Ayrıca, 54 tren seferi ve 26 feribot seferi de askıya alındı.

Cuma günü saat 02.00'den itibaren Shanghai genelinde yağışlar yoğunlaşmaya başladı ve sabah saat 09.00'da kentin ortalama yağış miktarı 73,28 milimetreye ulaştı. 614 meteoroloji istasyonundan 151'i şiddetli ya da aşırı yağış seviyeleri kaydetti.

Fengxian bölgesindeki Yangjiazhai meteoroloji istasyonu ve Pudong bölgesindeki Nicheng Park meteoroloji istasyonunda, altı saat içinde 300 milimetrenin üzerinde yağış kaydedildi. Böylece meteorolojik gözlemlerin başladığı günden bu yana her iki bölgede de tarihi rekor seviyede yağış kaydedilmiş oldu.

Yılın 14. tayfunu olan Pulasan, Perşembe günü erken saatlerde Zhejiang eyaletinde karaya çıktıktan sonra, aynı gün saat 21.45 civarında Shanghai'ın Fengxian bölgesinde ikinci kez karaya çıktı.

Bu yılın 13. tayfunu olan Bebinca, Pazartesi günü Shanghai'da karaya çıkmıştı. Bu tayfunun, 75 yıldır metropolü vuran en güçlü tayfun olduğuna inanılıyor.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Hava Durumu, Shanghai, Ulaşım, Güncel, Finans, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanghay'da Tayfun Sel Felaketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
22:32 Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular Hakkında siyasi yasak getirilen Belediye Başkanı Kadir Aydar: Ceyhan halkının iradesine ipotek koydular
22:21 İtalya’da tecavüzcülere “kimyasal hadım“ cezasının gelmesi an meselesi İtalya'da tecavüzcülere "kimyasal hadım" cezasının gelmesi an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 16:20:27. #1.11#
SON DAKİKA: Şanghay'da Tayfun Sel Felaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement