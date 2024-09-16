Şanghay'ı vuran Bebinca Tayfunu - Son Dakika
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Şanghay'ı vuran Bebinca Tayfunu

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Bebinca Tayfunu, Şanghay'da 9 bin kişinin tahliye edilmesine yol açtı, en şiddetli fırtına oldu.

16.09.2024 13:30
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- Şanghay'ı son 75 yılın en şiddetli tayfunu vurdu

ŞANGHAY - Çin'in finans merkezi Şanghay'ı vuran son 75 yılın en şiddetli tayfunu Bebinca nedeniyle 9 bin kişi tahliye edildi.

Çin'in finans merkezi Şanghay'ı son 75 yılın en şiddetli tayfunu Bebinca vurdu. Bebinca Tayfunu, yerel saatle 07.30'da Şanghay'ın doğusuna ulaştı. İlk olarak Şanghay'ın Şanghay'ın doğusundaki Lingang New City kıyı bölgesini vuran Bebinca Tayfunu'nun hızı 151 km'ye ulaştı. Şanghay'ı 75 yıldır vuran en güçlü fırtına olan Bebinca Tayfunu öncesinde önlem olarak 400 binden fazla kişi dün akşam saatlerinde güvenli alanlara yerleştirildi.

Şanghay'ın Chongming bölgesinden ise 9 bin kişi tahliye edildi. Kentin iki ana havalimanında tüm uçuşların durdurulurken tren seferleri de iptal edildi, otoyollar kapatıldı. Onlarca ağaç devrilirken bisikletler ve araçlar sel sularında sürüklendi. Kentteki tatil köyleri geçici olarak kapatıldı, çok sayıda feribot seferi de durduruldu.

1949 yılından bu yana görülen en şiddeti

Yetkililer, 1949'daki Gloria Tayfunu'ndan bu yana Şanghay'ı vuran en şiddetli fırtına olan Bebinca Tayfunu nedeniyle kırmızı alarm verirken Şanghay'da yaşayan 25 milyon kişiye evlerinde kalmaları uyarısı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Çin'de etkili olan Yagi Tayfunu'nda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 95 kişi de yaralanmıştı.

Çin basını, Bebinca Yafunu'nun ülkenin kuzeybatısına doğru ilerleyerek Jiangsu, Zhejiang ve Anhui eyaletlerinde şiddetli yağış ve şiddetli rüzgarlara neden olabileceğini yazdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şanghay'ı vuran Bebinca Tayfunu - Son Dakika

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