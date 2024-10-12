Şanghay Örgütü'nden Terör Saldırısına Kınama

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BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Zhang Ming, Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen ve Çin ve Pakistan vatandaşlarının can kaybına yol açan terör saldırıyı kınadı.

Zhang Cuma günü yaptığı açıklamada, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün terör saldırısı karşısında duyduğu üzüntüyü ifade ederek, bu eylemi şiddetle kınadığını, hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiğini ve ailelerine başsağlığı dilediğini söyledi.

Zhang, teröristlerin adalete teslim edilmesi konusunda Pakistan'ı desteklediklerini belirten Zhang, terörizmin tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunu ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nün her zaman olduğu gibi terörizmle kararlılıkla mücadele edeceğini ve bölgesel güvenlik ile istikrarı koruyacağını vurguladı.