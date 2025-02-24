Şanghay Turizmi için Eylem Planı

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SHANGHAİ, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai Belediyesi, kentin turizm sektörünün yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek üzere bu yıl uygulanmaya başlayacak üç yıllık bir eylem planı açıkladı.

Shanghai'ı Çin'e gelen turistler için birincil giriş noktası ve dünyaca ünlü bir turizm kenti haline getirmeyi amaçlayan plan, 21 temel görevi kapsayan 6 bölümden oluşuyor.

Planda dünya standartlarında tema parkları, uluslararası bir kruvaziyer turizmi tesisi ve bir ekolojik turizm merkezinin geliştirilmesine ve kültür ile turizmin entegrasyonunun giderek artırılmasına vurgu yapılıyor.

Eylem planında turizmle ilgili tüketim senaryolarının geliştirilmesinde teknoloji ve yatırımın rolünün büyüyeceği öngörülüyor.

Resmi verilere göre son yıllarda Shanghai'ı bir yıl içinde ziyaret eden turist sayısı 300 milyonu aşmış durumda.

2025 yılındaki Çin Yeni Yılı tatili sırasında Shanghai, bir önceki yıla göre yüzde 6,08 artışla 17,78 milyon ziyaretçiyi ağırladı.