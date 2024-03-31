ŞANLIURFA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.427
|Toplam Seçmen
|:
|1.251.037
|Açılan Sandık
|:
|808
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,25
|Kullanılan Oy
|:
|138.082
|Geçerli Oy
|:
|136.375
|Katılım Oranı
|:
|% 72,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KASIM GÜLPINAR
|% 36,25
|49.439
|AK PARTİ
|ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
|% 35,29
|48.129
|DEM PARTİ
|CELALEDİN ERKMEN
|% 22,4
|30.544
|DİĞER
|% 1,6
|2.184
|CHP
|MUSTAFA KOYUNCU
|% 1,25
|1.699
|HÜDA PAR
|EMİN ÖZASLAN
|% 0,97
|1.330
|SAADET
|RESUL BEBE
|% 0,66
|896
|İYİ PARTİ
|SİNAN ÇELİK
|% 0,51
|692
|ZAFER PARTİSİ
|SUPHİ KAYA
|% 0,18
|241
|GELECEK PARTİSİ
|FERİT ÇEVİK
|% 0,13
|174
|DP
|ABDİ YILDIZSOY
|% 0,11
|148
|DSP
|METİN KAPLAN
|% 0,1
|143
|HAK-PAR
|AHMET ÇALIŞKAN
|% 0,1
|135
|DEVA PARTİSİ
|HASAN KAPLAN
|% 0,09
|129
|TKP
|HALİL ÇALIŞKAN
|% 0,09
|120
|BTP
|MUZAFER YAĞMUR
|% 0,06
|89
|HKP
|MEHMET KUŞCU
|% 0,04
|56
|ANAP
|HALİL GÜNEŞ
|% 0,04
|52
|YTP
|HALİL AKDAĞ
|% 0,03
|46
|TKH
|ALİ TUTUŞ
|% 0,02
|28
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA ATACA
|% 0,02
|28
|AB PARTİ
|MEHMET AY
|% 0,02
|26
|MİLLİ YOL
|ABDULLAH AL
|% 0,02
|24
|MİLLET
|ÖMER HURMA
|% 0,02
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 48,70
|Katılım Oranı
|:
|% 78,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDÜLHAKİM AYHAN
|% 58,98
|12.691
|YENİDEN REFAH
|MEHMET YALÇINKAYA
|% 38,42
|8.266
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM ÇILGI
|% 0,95
|204
|CHP
|İSA GÜÇLÜ
|% 0,75
|162
|DİĞER
|% 0,69
|149
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ TOKTİMUR
|% 0,12
|25
|SAADET
|ABDULLAH DİREK
|% 0,04
|8
|HÜDA PAR
|HALİL AYDIN
|% 0,03
|7
|BTP
|AHMET HAYDAR TUTUŞ
|% 0,01
|2
|DP
|ABDULKADİR GÜNGÖR
|% 0,01
|1
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM URAL
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,43
|Katılım Oranı
|:
|% 65,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET BEGİT
|% 51,17
|2.779
|AK PARTİ
|MAHMUT MİRKELAM
|% 36,27
|1.970
|YENİDEN REFAH
|SALİH SEZEN
|% 7,24
|393
|CHP
|SÜLEYMAN GÖK
|% 1,75
|95
|HÜDA PAR
|MURAT ÇİMENDER
|% 1,07
|58
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
|% 0,72
|39
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET TARAKÇI
|% 0,63
|34
|DİĞER
|% 0,51
|28
|DEVA PARTİSİ
|AVNİ AÇAR
|% 0,33
|18
|BTP
|OSMAN GERGER
|% 0,16
|9
|SAADET
|VAHDETTİN KORKMAZ
|% 0,13
|7
|AB PARTİ
|TALAT DEMİR
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 48,67
|Katılım Oranı
|:
|% 69,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SUPHİ AKSOY
|% 37,66
|4.072
|DEM PARTİ
|AYGÜL KAPIKAYALI
|% 34,68
|3.750
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM HALİL AKCAN
|% 21,92
|2.370
|İYİ PARTİ
|ŞIHMÜSLÜM BAYAR
|% 2,34
|253
|HÜDA PAR
|ABUZER ÖZAYDIN
|% 1,99
|215
|CHP
|AHMET POLAT
|% 0,56
|61
|SAADET
|İSMAİL ERCAN
|% 0,39
|42
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDURRAHMAN ELÇİ
|% 0,21
|23
|TKP
|MAHMUT KAYMAZ
|% 0,11
|12
|DİĞER
|% 0,09
|10
|BTP
|ÜMİT OPAK
|% 0,05
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,07
|Katılım Oranı
|:
|% 71,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|UĞUR KAHRAMAN
|% 54,84
|7.497
|AK PARTİ
|SEYYİTHAN ATİLLA
|% 38,26
|5.230
|YENİDEN REFAH
|ALİ DOĞAN
|% 6,53
|893
|HÜDA PAR
|ADNAN SAĞLAM
|% 0,32
|44
|CHP
|AHMET ÇAĞRA
|% 0,05
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,50
|Katılım Oranı
|:
|% 76,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET KUŞ
|% 49,62
|6.495
|YENİDEN REFAH
|MEHMET EKİNCİ
|% 32,76
|4.288
|DEM PARTİ
|HALİL AKBAŞ
|% 9,85
|1.289
|DİĞER
|% 3,4
|445
|SAADET
|MAHMUT DEMİR
|% 0,97
|127
|HÜDA PAR
|AHMET İDEM
|% 0,95
|125
|CHP
|HALİL KARAKEÇİLİ
|% 0,78
|102
|İYİ PARTİ
|MEHMET HAMCAN
|% 0,43
|56
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET TARHAN
|% 0,4
|53
|TİP
|FADIL GÜÇLÜ
|% 0,17
|23
|DP
|MAHMUT BAŞARAN
|% 0,12
|16
|ANAP
|ABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU
|% 0,11
|14
|DEVA PARTİSİ
|İHSAN CEYLAN
|% 0,11
|14
|BTP
|MUHAMMED AKKUŞ
|% 0,1
|13
|HKP
|ALİ ÖZÇELİK
|% 0,08
|10
|HAK-PAR
|İSMAİL ÇEVİK
|% 0,06
|8
|MİLLET
|CUMA ALTAY
|% 0,05
|7
|MİLLİ YOL
|ÖMER ALDAĞ
|% 0,04
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 55,93
|Katılım Oranı
|:
|% 59,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET KARAYILAN
|% 41,33
|4.171
|AK PARTİ
|ŞEREF ALBAYRAK
|% 34,12
|3.444
|YENİDEN REFAH
|NİHAT ARSLAN
|% 22,82
|2.303
|DİĞER
|% 0,72
|73
|CHP
|ADNAN BENGÜ
|% 0,56
|57
|İYİ PARTİ
|HASAN DURMAZ
|% 0,25
|25
|BÜYÜK BİRLİK
|OĞUZ HAN ÇETİNTAŞ
|% 0,09
|9
|BTP
|SALİH KAYIKÇI
|% 0,04
|4
|HÜDA PAR
|SAİT ESEN
|% 0,04
|4
|DEVA PARTİSİ
|SUAT KART
|% 0,03
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 6,94
|Katılım Oranı
|:
|% 68,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET CANPOLAT
|% 49,39
|4.879
|YENİDEN REFAH
|VEDAT DOĞAR
|% 29,12
|2.876
|DEM PARTİ
|SUPHİ YİLANCI
|% 11,67
|1.153
|DİĞER
|% 5,14
|508
|CHP
|MURAT KIZILKAYA
|% 1,6
|158
|SAADET
|OSMAN YILDIRIM
|% 0,69
|68
|HÜDA PAR
|YAKUP ESMER
|% 0,66
|65
|İYİ PARTİ
|ALİ EROĞLU
|% 0,49
|48
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAYA
|% 0,28
|27
|DEVA PARTİSİ
|HİDAYET HÜLAGÜ
|% 0,25
|25
|DP
|REYHAN AKÇURA
|% 0,14
|14
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EMİN KANCUR
|% 0,13
|13
|ANAP
|MEHMET GÜNEŞ
|% 0,12
|12
|BTP
|AYGÜL GÖREN
|% 0,12
|12
|BÜYÜK BİRLİK
|KADİR ÖZSOY
|% 0,1
|10
|DSP
|İBRAHİM HALİL YAVUZ
|% 0,05
|5
|MİLLET
|MEHMET ÖRGEN
|% 0,03
|3
|EMEP
|FUNDA BAKIŞ
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,74
|Katılım Oranı
|:
|% 90,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MAHMUT ÖZYAVUZ
|% 72,02
|1.833
|YENİDEN REFAH
|HAMİT ÖZYAVUZ
|% 17,84
|454
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ÖZYAVUZ
|% 8,17
|208
|CHP
|MEHMET İNGİN
|% 0,59
|15
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN GÜNEŞ
|% 0,39
|10
|HÜDA PAR
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|% 0,24
|6
|DP
|MAHMUT SANCAR
|% 0,23
|6
|SAADET
|İBRAHİM UĞUR AKDOĞAN
|% 0,2
|5
|BTP
|BÜŞRA KAYIKÇI
|% 0,16
|4
|DEVA PARTİSİ
|AHMET SALIK
|% 0,16
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,52
|Katılım Oranı
|:
|% 90,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ASLAN ALİ BAYIK
|% 44,69
|838
|DEM PARTİ
|SERHAN PAYDAŞ
|% 22,4
|420
|CHP
|MEHMET CELAL AVCI
|% 13,65
|256
|YENİDEN REFAH
|HANİF DÜZME
|% 13,17
|247
|HÜDA PAR
|İMAM BAZİK
|% 3,31
|62
|BAĞIMSIZ
|AZİZ SALGIN
|% 1,07
|20
|DİĞER
|% 1,07
|20
|İYİ PARTİ
|AYSEL PERTAV
|% 0,32
|6
|DP
|BÜNYAMİN ÖKTEN
|% 0,16
|3
|SAADET
|MUSA SAKINIŞ
|% 0,16
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 24,46
|Katılım Oranı
|:
|% 68,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|NİHAT ÇİFTÇİ
|% 40,62
|9.393
|AK PARTİ
|METİN BAYDİLLİ
|% 34,61
|8.003
|DEM PARTİ
|RIDVAN YAVUZ
|% 17,19
|3.975
|HÜDA PAR
|İBRAHİM BAYRAM
|% 1,52
|352
|CHP
|SELAMİ ŞAHİN
|% 1,51
|350
|DİĞER
|% 1,27
|294
|SAADET
|KASIM KARADAŞ
|% 1,01
|233
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ TUTLUOĞLU
|% 0,56
|130
|ZAFER PARTİSİ
|REMZİ ASLAN
|% 0,54
|125
|İYİ PARTİ
|MURAT DENİZ SALINCAK
|% 0,44
|102
|DEVA PARTİSİ
|HAKAN GÜL
|% 0,16
|36
|BTP
|AYŞE ASLANTÜRK
|% 0,14
|32
|ANAP
|ABDULKADİR BAŞ
|% 0,13
|29
|HAK-PAR
|KAZIM BURÇAK
|% 0,08
|18
|GELECEK PARTİSİ
|MÜSLÜM ONUR KAZ
|% 0,06
|15
|MİLLET
|MÜSLÜM KAÇAN
|% 0,06
|13
|MİLLİ YOL
|MEHMET CİHAT BUCAK
|% 0,03
|8
|HKP
|HACI UYAR
|% 0,03
|6
|BAĞIMSIZ
|AHMET SÜZEN
|% 0,03
|6
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ŞEKER
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,93
|Katılım Oranı
|:
|% 81,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ MURAT BUCAK
|% 42,6
|4.611
|YENİDEN REFAH
|HASAN İZOL
|% 41,72
|4.516
|DEM PARTİ
|ALİ DUSAK
|% 13,86
|1.500
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM SIMAK
|% 0,49
|53
|BÜYÜK BİRLİK
|NAZMİYE ÇAVCI
|% 0,42
|45
|İYİ PARTİ
|MEHMET SALİH ÇAKMAK
|% 0,29
|31
|DİĞER
|% 0,24
|26
|SAADET
|ABDULLAH TÜYSÜZ
|% 0,18
|20
|DEVA PARTİSİ
|FERAT GÖZ
|% 0,12
|13
|HKP
|ANIL BERK TOPRAK
|% 0,07
|8
|BTP
|AHMET İŞKURAN
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15,35
|Katılım Oranı
|:
|% 64,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AYTEN KAYA
|% 61,38
|2.910
|AK PARTİ
|MUSTAFA YÜKSEL
|% 25,25
|1.197
|CHP
|BURHAN KILIÇ
|% 5,72
|271
|YENİDEN REFAH
|MAKSUT ERGENE
|% 2,93
|139
|HÜDA PAR
|ÖMER DURMAZ
|% 1,79
|85
|GELECEK PARTİSİ
|FEHMİ LAÇİN
|% 1,25
|59
|DİĞER
|% 0,44
|21
|İYİ PARTİ
|MAHMUT TEKİN
|% 0,34
|16
|SAADET
|MAHMUT KOÇ
|% 0,32
|15
|DEVA PARTİSİ
|NAHSAN ALAY
|% 0,23
|11
|HAK-PAR
|MÜSLÜM BARIŞ
|% 0,11
|5
|BÜYÜK BİRLİK
|ÖMER YILDIRIM
|% 0,06
|3
|BTP
|AHMET AKBAŞ
|% 0,06
|3
|AB PARTİ
|MEHMET DAMAR
|% 0,06
|3
|ANAP
|MÜSLÜM ÖZ
|% 0,04
|2
|MİLLET
|İBRAHİM HALİL ÖZÇELİK
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,50
|Katılım Oranı
|:
|% 80,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SERHAT DİCLE İNAN
|% 49,21
|4.286
|AK PARTİ
|SALİH EKİNCİ
|% 27,47
|2.393
|YENİDEN REFAH
|HADİ DİKEN
|% 21,17
|1.844
|HÜDA PAR
|KAMİL TAZE
|% 0,52
|45
|CHP
|MEHMET NUR YAMAN
|% 0,5
|44
|İYİ PARTİ
|BUBO BÜYÜKTURAN
|% 0,44
|38
|BTP
|ARİF YAĞMUR
|% 0,23
|20
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL ÇAKMAZ
|% 0,18
|16
|SAADET
|YASİN KURT
|% 0,15
|13
|DİĞER
|% 0,13
|11
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 34,53'ü açıldı.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ederken, açılan sandıklara göre Ünlüce önde görünüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.
Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi sona erdi ve oy sayma işlemi başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?