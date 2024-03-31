ŞANLIURFA SON

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.427
Toplam Seçmen : 1.251.037
Açılan Sandık : 808
Açılan Sandık Oranı : % 18,25
Kullanılan Oy : 138.082
Geçerli Oy : 136.375
Katılım Oranı : % 72,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KASIM GÜLPINAR% 36,2549.439
AK PARTİZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL% 35,2948.129
DEM PARTİCELALEDİN ERKMEN% 22,430.544
DİĞER% 1,62.184
CHPMUSTAFA KOYUNCU% 1,251.699
HÜDA PAREMİN ÖZASLAN% 0,971.330
SAADETRESUL BEBE% 0,66896
İYİ PARTİSİNAN ÇELİK% 0,51692
ZAFER PARTİSİSUPHİ KAYA% 0,18241
GELECEK PARTİSİFERİT ÇEVİK% 0,13174
DPABDİ YILDIZSOY% 0,11148
DSPMETİN KAPLAN% 0,1143
HAK-PARAHMET ÇALIŞKAN% 0,1135
DEVA PARTİSİHASAN KAPLAN% 0,09129
TKPHALİL ÇALIŞKAN% 0,09120
BTPMUZAFER YAĞMUR% 0,0689
HKPMEHMET KUŞCU% 0,0456
ANAPHALİL GÜNEŞ% 0,0452
YTPHALİL AKDAĞ% 0,0346
TKHALİ TUTUŞ% 0,0228
VATAN PARTİSİMUSTAFA ATACA% 0,0228
AB PARTİMEHMET AY% 0,0226
MİLLİ YOLABDULLAH AL% 0,0224
MİLLETÖMER HURMA% 0,0223
AKÇAKALE

Açılan Sandık Oranı : % 48,70
Katılım Oranı : % 78,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLHAKİM AYHAN% 58,9812.691
YENİDEN REFAHMEHMET YALÇINKAYA% 38,428.266
İYİ PARTİİBRAHİM ÇILGI% 0,95204
CHPİSA GÜÇLÜ% 0,75162
DİĞER% 0,69149
BÜYÜK BİRLİKALİ TOKTİMUR% 0,1225
SAADETABDULLAH DİREK% 0,048
HÜDA PARHALİL AYDIN% 0,037
BTPAHMET HAYDAR TUTUŞ% 0,012
DPABDULKADİR GÜNGÖR% 0,011
DEVA PARTİSİİBRAHİM URAL% 01
BİRECİK

Açılan Sandık Oranı : % 16,43
Katılım Oranı : % 65,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET BEGİT% 51,172.779
AK PARTİMAHMUT MİRKELAM% 36,271.970
YENİDEN REFAHSALİH SEZEN% 7,24393
CHPSÜLEYMAN GÖK% 1,7595
HÜDA PARMURAT ÇİMENDER% 1,0758
İYİ PARTİHÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN% 0,7239
BÜYÜK BİRLİKMEHMET TARAKÇI% 0,6334
DİĞER% 0,5128
DEVA PARTİSİAVNİ AÇAR% 0,3318
BTPOSMAN GERGER% 0,169
SAADETVAHDETTİN KORKMAZ% 0,137
AB PARTİTALAT DEMİR% 0,021
BOZOVA

Açılan Sandık Oranı : % 48,67
Katılım Oranı : % 69,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSUPHİ AKSOY% 37,664.072
DEM PARTİAYGÜL KAPIKAYALI% 34,683.750
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKCAN% 21,922.370
İYİ PARTİŞIHMÜSLÜM BAYAR% 2,34253
HÜDA PARABUZER ÖZAYDIN% 1,99215
CHPAHMET POLAT% 0,5661
SAADETİSMAİL ERCAN% 0,3942
BÜYÜK BİRLİKABDURRAHMAN ELÇİ% 0,2123
TKPMAHMUT KAYMAZ% 0,1112
DİĞER% 0,0910
BTPÜMİT OPAK% 0,055
CEYLANPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 38,07
Katılım Oranı : % 71,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİUĞUR KAHRAMAN% 54,847.497
AK PARTİSEYYİTHAN ATİLLA% 38,265.230
YENİDEN REFAHALİ DOĞAN% 6,53893
HÜDA PARADNAN SAĞLAM% 0,3244
CHPAHMET ÇAĞRA% 0,056
EYYÜBİYE

Açılan Sandık Oranı : % 11,50
Katılım Oranı : % 76,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KUŞ% 49,626.495
YENİDEN REFAHMEHMET EKİNCİ% 32,764.288
DEM PARTİHALİL AKBAŞ% 9,851.289
DİĞER% 3,4445
SAADETMAHMUT DEMİR% 0,97127
HÜDA PARAHMET İDEM% 0,95125
CHPHALİL KARAKEÇİLİ% 0,78102
İYİ PARTİMEHMET HAMCAN% 0,4356
BÜYÜK BİRLİKAHMET TARHAN% 0,453
TİPFADIL GÜÇLÜ% 0,1723
DPMAHMUT BAŞARAN% 0,1216
ANAPABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU% 0,1114
DEVA PARTİSİİHSAN CEYLAN% 0,1114
BTPMUHAMMED AKKUŞ% 0,113
HKPALİ ÖZÇELİK% 0,0810
HAK-PARİSMAİL ÇEVİK% 0,068
MİLLETCUMA ALTAY% 0,057
MİLLİ YOLÖMER ALDAĞ% 0,045
HALFETİ

Açılan Sandık Oranı : % 55,93
Katılım Oranı : % 59,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET KARAYILAN% 41,334.171
AK PARTİŞEREF ALBAYRAK% 34,123.444
YENİDEN REFAHNİHAT ARSLAN% 22,822.303
DİĞER% 0,7273
CHPADNAN BENGÜ% 0,5657
İYİ PARTİHASAN DURMAZ% 0,2525
BÜYÜK BİRLİKOĞUZ HAN ÇETİNTAŞ% 0,099
BTPSALİH KAYIKÇI% 0,044
HÜDA PARSAİT ESEN% 0,044
DEVA PARTİSİSUAT KART% 0,033
HALİLİYE

Açılan Sandık Oranı : % 6,94
Katılım Oranı : % 68,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET CANPOLAT% 49,394.879
YENİDEN REFAHVEDAT DOĞAR% 29,122.876
DEM PARTİSUPHİ YİLANCI% 11,671.153
DİĞER% 5,14508
CHPMURAT KIZILKAYA% 1,6158
SAADETOSMAN YILDIRIM% 0,6968
HÜDA PARYAKUP ESMER% 0,6665
İYİ PARTİALİ EROĞLU% 0,4948
ZAFER PARTİSİMEHMET KAYA% 0,2827
DEVA PARTİSİHİDAYET HÜLAGÜ% 0,2525
DPREYHAN AKÇURA% 0,1414
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN KANCUR% 0,1313
ANAPMEHMET GÜNEŞ% 0,1212
BTPAYGÜL GÖREN% 0,1212
BÜYÜK BİRLİKKADİR ÖZSOY% 0,110
DSPİBRAHİM HALİL YAVUZ% 0,055
MİLLETMEHMET ÖRGEN% 0,033
EMEPFUNDA BAKIŞ% 0,022
HARRAN

Açılan Sandık Oranı : % 9,74
Katılım Oranı : % 90,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMAHMUT ÖZYAVUZ% 72,021.833
YENİDEN REFAHHAMİT ÖZYAVUZ% 17,84454
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÖZYAVUZ% 8,17208
CHPMEHMET İNGİN% 0,5915
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÜNEŞ% 0,3910
HÜDA PARMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,246
DPMAHMUT SANCAR% 0,236
SAADETİBRAHİM UĞUR AKDOĞAN% 0,25
BTPBÜŞRA KAYIKÇI% 0,164
DEVA PARTİSİAHMET SALIK% 0,164
HİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 14,52
Katılım Oranı : % 90,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİASLAN ALİ BAYIK% 44,69838
DEM PARTİSERHAN PAYDAŞ% 22,4420
CHPMEHMET CELAL AVCI% 13,65256
YENİDEN REFAHHANİF DÜZME% 13,17247
HÜDA PARİMAM BAZİK% 3,3162
BAĞIMSIZAZİZ SALGIN% 1,0720
DİĞER% 1,0720
İYİ PARTİAYSEL PERTAV% 0,326
DPBÜNYAMİN ÖKTEN% 0,163
SAADETMUSA SAKINIŞ% 0,163
KARAKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 24,46
Katılım Oranı : % 68,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHNİHAT ÇİFTÇİ% 40,629.393
AK PARTİMETİN BAYDİLLİ% 34,618.003
DEM PARTİRIDVAN YAVUZ% 17,193.975
HÜDA PARİBRAHİM BAYRAM% 1,52352
CHPSELAMİ ŞAHİN% 1,51350
DİĞER% 1,27294
SAADETKASIM KARADAŞ% 1,01233
BÜYÜK BİRLİKALİ TUTLUOĞLU% 0,56130
ZAFER PARTİSİREMZİ ASLAN% 0,54125
İYİ PARTİMURAT DENİZ SALINCAK% 0,44102
DEVA PARTİSİHAKAN GÜL% 0,1636
BTPAYŞE ASLANTÜRK% 0,1432
ANAPABDULKADİR BAŞ% 0,1329
HAK-PARKAZIM BURÇAK% 0,0818
GELECEK PARTİSİMÜSLÜM ONUR KAZ% 0,0615
MİLLETMÜSLÜM KAÇAN% 0,0613
MİLLİ YOLMEHMET CİHAT BUCAK% 0,038
HKPHACI UYAR% 0,036
BAĞIMSIZAHMET SÜZEN% 0,036
BAĞIMSIZMEHMET ŞEKER% 0,012
SİVEREK

Açılan Sandık Oranı : % 13,93
Katılım Oranı : % 81,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MURAT BUCAK% 42,64.611
YENİDEN REFAHHASAN İZOL% 41,724.516
DEM PARTİALİ DUSAK% 13,861.500
HÜDA PARABDURRAHİM SIMAK% 0,4953
BÜYÜK BİRLİKNAZMİYE ÇAVCI% 0,4245
İYİ PARTİMEHMET SALİH ÇAKMAK% 0,2931
DİĞER% 0,2426
SAADETABDULLAH TÜYSÜZ% 0,1820
DEVA PARTİSİFERAT GÖZ% 0,1213
HKPANIL BERK TOPRAK% 0,078
BTPAHMET İŞKURAN% 0,011
SURUÇ

Açılan Sandık Oranı : % 15,35
Katılım Oranı : % 64,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYTEN KAYA% 61,382.910
AK PARTİMUSTAFA YÜKSEL% 25,251.197
CHPBURHAN KILIÇ% 5,72271
YENİDEN REFAHMAKSUT ERGENE% 2,93139
HÜDA PARÖMER DURMAZ% 1,7985
GELECEK PARTİSİFEHMİ LAÇİN% 1,2559
DİĞER% 0,4421
İYİ PARTİMAHMUT TEKİN% 0,3416
SAADETMAHMUT KOÇ% 0,3215
DEVA PARTİSİNAHSAN ALAY% 0,2311
HAK-PARMÜSLÜM BARIŞ% 0,115
BÜYÜK BİRLİKÖMER YILDIRIM% 0,063
BTPAHMET AKBAŞ% 0,063
AB PARTİMEHMET DAMAR% 0,063
ANAPMÜSLÜM ÖZ% 0,042
MİLLETİBRAHİM HALİL ÖZÇELİK% 0,021
VİRANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 13,50
Katılım Oranı : % 80,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSERHAT DİCLE İNAN% 49,214.286
AK PARTİSALİH EKİNCİ% 27,472.393
YENİDEN REFAHHADİ DİKEN% 21,171.844
HÜDA PARKAMİL TAZE% 0,5245
CHPMEHMET NUR YAMAN% 0,544
İYİ PARTİBUBO BÜYÜKTURAN% 0,4438
BTPARİF YAĞMUR% 0,2320
BÜYÜK BİRLİKHALİL ÇAKMAZ% 0,1816
SAADETYASİN KURT% 0,1513
DİĞER% 0,1311

Kaynak: AA

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  • Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde
    21:06 Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.

  • Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde
    21:06 Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.

  • Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde
    21:06 Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 34,53'ü açıldı.

  • Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde
    21:06 Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

    Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ederken, açılan sandıklara göre Ünlüce önde görünüyor.

  • İmamoğlu: Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi memnun etmekte ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz
    21:05 İmamoğlu: Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi memnun etmekte ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.

  • Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek önde
    21:05 Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.

  • Sinop'ta CHP Adayı Metin Gürbüz Birinci Sırada
    21:05 Sinop'ta CHP Adayı Metin Gürbüz Birinci Sırada

    Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.

  • Sakarya'da oy sayımı devam ediyor
    21:03 Sakarya'da oy sayımı devam ediyor

    Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi sona erdi ve oy sayma işlemi başladı.


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