ŞANLIURFA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:29
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.427
Toplam Seçmen : 1.251.037
Açılan Sandık : 1.144
Açılan Sandık Oranı : % 25,84
Kullanılan Oy : 203.493
Geçerli Oy : 200.641
Katılım Oranı : % 72,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KASIM GÜLPINAR% 36,6573.536
AK PARTİZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL% 34,4769.152
DEM PARTİCELALEDİN ERKMEN% 22,2644.654
DİĞER% 1,953.911
CHPMUSTAFA KOYUNCU% 1,32.613
HÜDA PAREMİN ÖZASLAN% 1,022.048
SAADETRESUL BEBE% 0,671.353
İYİ PARTİSİNAN ÇELİK% 0,571.137
ZAFER PARTİSİSUPHİ KAYA% 0,2399
GELECEK PARTİSİFERİT ÇEVİK% 0,13267
DPABDİ YILDIZSOY% 0,11221
DEVA PARTİSİHASAN KAPLAN% 0,1205
DSPMETİN KAPLAN% 0,1203
HAK-PARAHMET ÇALIŞKAN% 0,08168
TKPHALİL ÇALIŞKAN% 0,08163
BTPMUZAFER YAĞMUR% 0,06127
HKPMEHMET KUŞCU% 0,0598
ANAPHALİL GÜNEŞ% 0,0485
YTPHALİL AKDAĞ% 0,0473
VATAN PARTİSİMUSTAFA ATACA% 0,0352
TKHALİ TUTUŞ% 0,0349
AB PARTİMEHMET AY% 0,0244
MİLLİ YOLABDULLAH AL% 0,0243
MİLLETÖMER HURMA% 0,0240
AKÇAKALE

Açılan Sandık Oranı : % 53,91
Katılım Oranı : % 80,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLHAKİM AYHAN% 58,3913.844
YENİDEN REFAHMEHMET YALÇINKAYA% 37,98.986
DİĞER% 1,68397
İYİ PARTİİBRAHİM ÇILGI% 0,89211
CHPİSA GÜÇLÜ% 0,76181
BÜYÜK BİRLİKALİ TOKTİMUR% 0,1432
HÜDA PARHALİL AYDIN% 0,0921
SAADETABDULLAH DİREK% 0,0614
DEVA PARTİSİİBRAHİM URAL% 0,038
BTPAHMET HAYDAR TUTUŞ% 0,037
DPABDULKADİR GÜNGÖR% 0,037
BİRECİK

Açılan Sandık Oranı : % 28,64
Katılım Oranı : % 67,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET BEGİT% 53,545.466
AK PARTİMAHMUT MİRKELAM% 34,453.517
YENİDEN REFAHSALİH SEZEN% 5,89601
DİĞER% 2,28233
CHPSÜLEYMAN GÖK% 1,45148
İYİ PARTİHÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN% 0,7779
HÜDA PARMURAT ÇİMENDER% 0,7274
BÜYÜK BİRLİKMEHMET TARAKÇI% 0,3738
DEVA PARTİSİAVNİ AÇAR% 0,2324
BTPOSMAN GERGER% 0,1313
SAADETVAHDETTİN KORKMAZ% 0,099
AB PARTİTALAT DEMİR% 0,055
BAĞIMSIZMUZAFFER KIRĞIL% 0,022
BAĞIMSIZKEMAL GÜNEŞ% 0,011
BOZOVA

Açılan Sandık Oranı : % 66
Katılım Oranı : % 69,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYGÜL KAPIKAYALI% 36,925.616
AK PARTİSUPHİ AKSOY% 35,985.473
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKCAN% 22,083.358
İYİ PARTİŞIHMÜSLÜM BAYAR% 1,86283
HÜDA PARABUZER ÖZAYDIN% 1,72261
CHPAHMET POLAT% 0,5686
SAADETİSMAİL ERCAN% 0,3148
DİĞER% 0,230
BÜYÜK BİRLİKABDURRAHMAN ELÇİ% 0,1827
TKPMAHMUT KAYMAZ% 0,1320
BTPÜMİT OPAK% 0,069
CEYLANPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 38,64
Katılım Oranı : % 71,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİUĞUR KAHRAMAN% 53,917.509
AK PARTİSEYYİTHAN ATİLLA% 38,795.403
YENİDEN REFAHALİ DOĞAN% 6,84953
HÜDA PARADNAN SAĞLAM% 0,456
CHPAHMET ÇAĞRA% 0,057
TKPSEYDI BİNAY% 0,011
EYYÜBİYE

Açılan Sandık Oranı : % 17,85
Katılım Oranı : % 76,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KUŞ% 45,0910.093
YENİDEN REFAHMEHMET EKİNCİ% 32,167.199
DEM PARTİHALİL AKBAŞ% 11,652.607
DİĞER% 4,921.101
SAADETMAHMUT DEMİR% 1,63364
HÜDA PARAHMET İDEM% 1,46326
CHPHALİL KARAKEÇİLİ% 0,94211
İYİ PARTİMEHMET HAMCAN% 0,51115
BÜYÜK BİRLİKAHMET TARHAN% 0,3987
TİPFADIL GÜÇLÜ% 0,3169
DEVA PARTİSİİHSAN CEYLAN% 0,2455
HKPALİ ÖZÇELİK% 0,1739
ANAPABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU% 0,1330
DPMAHMUT BAŞARAN% 0,1329
BTPMUHAMMED AKKUŞ% 0,1228
HAK-PARİSMAİL ÇEVİK% 0,0716
MİLLETCUMA ALTAY% 0,048
MİLLİ YOLÖMER ALDAĞ% 0,048
HALFETİ

Açılan Sandık Oranı : % 63,56
Katılım Oranı : % 60,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET KARAYILAN% 40,354.637
AK PARTİŞEREF ALBAYRAK% 35,494.078
YENİDEN REFAHNİHAT ARSLAN% 22,152.545
DİĞER% 0,7789
CHPADNAN BENGÜ% 0,7182
İYİ PARTİHASAN DURMAZ% 0,2933
BÜYÜK BİRLİKOĞUZ HAN ÇETİNTAŞ% 0,078
HÜDA PARSAİT ESEN% 0,078
BTPSALİH KAYIKÇI% 0,056
DEVA PARTİSİSUAT KART% 0,056
HALİLİYE

Açılan Sandık Oranı : % 13,35
Katılım Oranı : % 67,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET CANPOLAT% 45,438.964
YENİDEN REFAHVEDAT DOĞAR% 31,926.298
DEM PARTİSUPHİ YİLANCI% 13,792.722
DİĞER% 2,93579
CHPMURAT KIZILKAYA% 2,06406
SAADETOSMAN YILDIRIM% 0,85168
HÜDA PARYAKUP ESMER% 0,82162
İYİ PARTİALİ EROĞLU% 0,62122
ZAFER PARTİSİMEHMET KAYA% 0,4181
DEVA PARTİSİHİDAYET HÜLAGÜ% 0,2855
BÜYÜK BİRLİKKADİR ÖZSOY% 0,1938
ANAPMEHMET GÜNEŞ% 0,1937
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN KANCUR% 0,1529
DPREYHAN AKÇURA% 0,1224
BTPAYGÜL GÖREN% 0,1122
DSPİBRAHİM HALİL YAVUZ% 0,059
EMEPFUNDA BAKIŞ% 0,049
MİLLETMEHMET ÖRGEN% 0,036
HKPSERCAN ŞENER% 0,012
HARRAN

Açılan Sandık Oranı : % 14,87
Katılım Oranı : % 85,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMAHMUT ÖZYAVUZ% 64,22.956
YENİDEN REFAHHAMİT ÖZYAVUZ% 21,921.009
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÖZYAVUZ% 10,77496
DİĞER% 1,0649
SAADETİBRAHİM UĞUR AKDOĞAN% 0,7434
CHPMEHMET İNGİN% 0,4119
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÜNEŞ% 0,3315
HÜDA PARMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,29
DPMAHMUT SANCAR% 0,199
BTPBÜŞRA KAYIKÇI% 0,094
DEVA PARTİSİAHMET SALIK% 0,094
HİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 20,97
Katılım Oranı : % 92,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİASLAN ALİ BAYIK% 50,371.291
DEM PARTİSERHAN PAYDAŞ% 19,08489
YENİDEN REFAHHANİF DÜZME% 13,89356
CHPMEHMET CELAL AVCI% 11,31290
HÜDA PARİMAM BAZİK% 3,3285
BAĞIMSIZAZİZ SALGIN% 0,8221
DİĞER% 0,5514
İYİ PARTİAYSEL PERTAV% 0,318
SAADETMUSA SAKINIŞ% 0,154
DPBÜNYAMİN ÖKTEN% 0,123
BTPNURULLAH KIRAN% 0,082
KARAKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 38,49
Katılım Oranı : % 68,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHNİHAT ÇİFTÇİ% 41,316.243
AK PARTİMETİN BAYDİLLİ% 33,0613.000
DEM PARTİRIDVAN YAVUZ% 17,927.048
CHPSELAMİ ŞAHİN% 1,65650
HÜDA PARİBRAHİM BAYRAM% 1,56613
DİĞER% 1,28503
SAADETKASIM KARADAŞ% 1,13443
BÜYÜK BİRLİKALİ TUTLUOĞLU% 0,49195
ZAFER PARTİSİREMZİ ASLAN% 0,45179
İYİ PARTİMURAT DENİZ SALINCAK% 0,45178
DEVA PARTİSİHAKAN GÜL% 0,2181
BTPAYŞE ASLANTÜRK% 0,1143
ANAPABDULKADİR BAŞ% 0,141
GELECEK PARTİSİMÜSLÜM ONUR KAZ% 0,0935
HAK-PARKAZIM BURÇAK% 0,0622
MİLLETMÜSLÜM KAÇAN% 0,0622
MİLLİ YOLMEHMET CİHAT BUCAK% 0,0313
HKPHACI UYAR% 0,028
BAĞIMSIZAHMET SÜZEN% 0,027
BAĞIMSIZMEHMET ŞEKER% 0,013
SİVEREK

Açılan Sandık Oranı : % 19,82
Katılım Oranı : % 79,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN İZOL% 42,57.030
AK PARTİALİ MURAT BUCAK% 41,156.806
DEM PARTİALİ DUSAK% 14,362.376
HÜDA PARABDURRAHİM SIMAK% 0,61101
İYİ PARTİMEHMET SALİH ÇAKMAK% 0,3659
BÜYÜK BİRLİKNAZMİYE ÇAVCI% 0,3354
SAADETABDULLAH TÜYSÜZ% 0,3152
DİĞER% 0,1322
DEVA PARTİSİFERAT GÖZ% 0,1321
HKPANIL BERK TOPRAK% 0,0813
BTPAHMET İŞKURAN% 0,046
SURUÇ

Açılan Sandık Oranı : % 26,14
Katılım Oranı : % 61,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYTEN KAYA% 58,885.246
AK PARTİMUSTAFA YÜKSEL% 26,442.356
CHPBURHAN KILIÇ% 5,49489
YENİDEN REFAHMAKSUT ERGENE% 3,96353
BÜYÜK BİRLİKÖMER YILDIRIM% 1,83163
HÜDA PARÖMER DURMAZ% 1,0997
GELECEK PARTİSİFEHMİ LAÇİN% 0,8172
İYİ PARTİMAHMUT TEKİN% 0,4439
DİĞER% 0,3531
DEVA PARTİSİNAHSAN ALAY% 0,2522
SAADETMAHMUT KOÇ% 0,2522
HAK-PARMÜSLÜM BARIŞ% 0,076
BTPAHMET AKBAŞ% 0,065
AB PARTİMEHMET DAMAR% 0,033
MİLLETİBRAHİM HALİL ÖZÇELİK% 0,033
ANAPMÜSLÜM ÖZ% 0,022
VİRANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 21,97
Katılım Oranı : % 79,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSERHAT DİCLE İNAN% 47,577.159
AK PARTİSALİH EKİNCİ% 27,184.090
YENİDEN REFAHHADİ DİKEN% 22,573.396
HÜDA PARKAMİL TAZE% 0,73110
CHPMEHMET NUR YAMAN% 0,690
İYİ PARTİBUBO BÜYÜKTURAN% 0,461
DİĞER% 0,2740
BÜYÜK BİRLİKHALİL ÇAKMAZ% 0,2639
SAADETYASİN KURT% 0,2233
BTPARİF YAĞMUR% 0,230

Kaynak: AA

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