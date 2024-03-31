ŞANLIURFA SON

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31.03.2024 20:45
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.427
Toplam Seçmen : 1.251.037
Açılan Sandık : 1.348
Açılan Sandık Oranı : % 30,45
Kullanılan Oy : 246.177
Geçerli Oy : 242.307
Katılım Oranı : % 72,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KASIM GÜLPINAR% 36,8389.252
AK PARTİZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL% 34,2382.949
DEM PARTİCELALEDİN ERKMEN% 22,0553.432
DİĞER% 2,175.249
CHPMUSTAFA KOYUNCU% 1,333.224
HÜDA PAREMİN ÖZASLAN% 1,022.465
SAADETRESUL BEBE% 0,691.678
İYİ PARTİSİNAN ÇELİK% 0,571.378
ZAFER PARTİSİSUPHİ KAYA% 0,2479
GELECEK PARTİSİFERİT ÇEVİK% 0,13325
DEVA PARTİSİHASAN KAPLAN% 0,11262
DPABDİ YILDIZSOY% 0,1251
DSPMETİN KAPLAN% 0,09227
HAK-PARAHMET ÇALIŞKAN% 0,08201
TKPHALİL ÇALIŞKAN% 0,08183
BTPMUZAFER YAĞMUR% 0,06147
HKPMEHMET KUŞCU% 0,05119
ANAPHALİL GÜNEŞ% 0,05115
YTPHALİL AKDAĞ% 0,0495
VATAN PARTİSİMUSTAFA ATACA% 0,0367
TKHALİ TUTUŞ% 0,0362
MİLLETÖMER HURMA% 0,0251
AB PARTİMEHMET AY% 0,0249
MİLLİ YOLABDULLAH AL% 0,0247
AKÇAKALE

Açılan Sandık Oranı : % 58,70
Katılım Oranı : % 80,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLHAKİM AYHAN% 57,2114.884
YENİDEN REFAHMEHMET YALÇINKAYA% 38,369.979
DİĞER% 2,35611
İYİ PARTİİBRAHİM ÇILGI% 0,84219
CHPİSA GÜÇLÜ% 0,76199
BÜYÜK BİRLİKALİ TOKTİMUR% 0,1846
HÜDA PARHALİL AYDIN% 0,1333
SAADETABDULLAH DİREK% 0,0820
DPABDULKADİR GÜNGÖR% 0,039
BTPAHMET HAYDAR TUTUŞ% 0,038
DEVA PARTİSİİBRAHİM URAL% 0,038
BİRECİK

Açılan Sandık Oranı : % 31,92
Katılım Oranı : % 66,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET BEGİT% 52,635.991
AK PARTİMAHMUT MİRKELAM% 34,23.893
YENİDEN REFAHSALİH SEZEN% 6,05689
DİĞER% 2,05233
CHPSÜLEYMAN GÖK% 1,71195
İYİ PARTİHÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN% 1,13129
HÜDA PARMURAT ÇİMENDER% 0,8799
BÜYÜK BİRLİKMEHMET TARAKÇI% 0,5866
SAADETVAHDETTİN KORKMAZ% 0,3236
DEVA PARTİSİAVNİ AÇAR% 0,2124
BTPOSMAN GERGER% 0,1214
AB PARTİTALAT DEMİR% 0,0910
BAĞIMSIZMUZAFFER KIRĞIL% 0,022
MİLLETMEHMET DAĞ% 0,011
BAĞIMSIZKEMAL GÜNEŞ% 0,011
BOZOVA

Açılan Sandık Oranı : % 73,33
Katılım Oranı : % 69,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYGÜL KAPIKAYALI% 37,676.424
AK PARTİSUPHİ AKSOY% 35,145.993
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKCAN% 21,833.723
HÜDA PARABUZER ÖZAYDIN% 2,21377
İYİ PARTİŞIHMÜSLÜM BAYAR% 1,7290
CHPAHMET POLAT% 0,59100
SAADETİSMAİL ERCAN% 0,3356
BÜYÜK BİRLİKABDURRAHMAN ELÇİ% 0,1730
DİĞER% 0,1730
TKPMAHMUT KAYMAZ% 0,1322
BTPÜMİT OPAK% 0,0610
CEYLANPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 39,20
Katılım Oranı : % 72,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİUĞUR KAHRAMAN% 54,427.665
AK PARTİSEYYİTHAN ATİLLA% 38,485.419
YENİDEN REFAHALİ DOĞAN% 6,5916
HÜDA PARADNAN SAĞLAM% 0,4563
CHPAHMET ÇAĞRA% 0,0710
TKPSEYDI BİNAY% 0,045
SAADETBAHADDİN AKGÜL% 0,023
BTPABIT GÖRÜR% 0,012
ZAFER PARTİSİMAHMUT ÇELİK% 0,011
EYYÜBİYE

Açılan Sandık Oranı : % 22,86
Katılım Oranı : % 75,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KUŞ% 43,3912.852
YENİDEN REFAHMEHMET EKİNCİ% 32,269.557
DEM PARTİHALİL AKBAŞ% 12,133.592
DİĞER% 6,141.820
SAADETMAHMUT DEMİR% 1,52451
HÜDA PARAHMET İDEM% 1,43423
CHPHALİL KARAKEÇİLİ% 0,95282
İYİ PARTİMEHMET HAMCAN% 0,52155
BÜYÜK BİRLİKAHMET TARHAN% 0,42124
TİPFADIL GÜÇLÜ% 0,2574
DEVA PARTİSİİHSAN CEYLAN% 0,2368
HAK-PARİSMAİL ÇEVİK% 0,1646
HKPALİ ÖZÇELİK% 0,1544
BTPMUHAMMED AKKUŞ% 0,1441
DPMAHMUT BAŞARAN% 0,1440
ANAPABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU% 0,1134
MİLLETCUMA ALTAY% 0,0310
MİLLİ YOLÖMER ALDAĞ% 0,039
HALFETİ

Açılan Sandık Oranı : % 64,41
Katılım Oranı : % 60,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET KARAYILAN% 40,34.705
AK PARTİŞEREF ALBAYRAK% 35,694.167
YENİDEN REFAHNİHAT ARSLAN% 22,012.570
DİĞER% 0,7486
CHPADNAN BENGÜ% 0,7183
İYİ PARTİHASAN DURMAZ% 0,2833
BÜYÜK BİRLİKOĞUZ HAN ÇETİNTAŞ% 0,089
HÜDA PARSAİT ESEN% 0,078
BTPSALİH KAYIKÇI% 0,067
DEVA PARTİSİSUAT KART% 0,067
HALİLİYE

Açılan Sandık Oranı : % 16,82
Katılım Oranı : % 67,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET CANPOLAT% 45,1911.442
YENİDEN REFAHVEDAT DOĞAR% 32,58.230
DEM PARTİSUPHİ YİLANCI% 13,733.475
DİĞER% 2,88730
CHPMURAT KIZILKAYA% 2,05520
SAADETOSMAN YILDIRIM% 0,9227
HÜDA PARYAKUP ESMER% 0,72181
İYİ PARTİALİ EROĞLU% 0,67170
ZAFER PARTİSİMEHMET KAYA% 0,3486
DEVA PARTİSİHİDAYET HÜLAGÜ% 0,2359
BÜYÜK BİRLİKKADİR ÖZSOY% 0,2153
ANAPMEHMET GÜNEŞ% 0,1539
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN KANCUR% 0,1230
DPREYHAN AKÇURA% 0,125
BTPAYGÜL GÖREN% 0,0923
EMEPFUNDA BAKIŞ% 0,0512
DSPİBRAHİM HALİL YAVUZ% 0,049
MİLLETMEHMET ÖRGEN% 0,026
HKPSERCAN ŞENER% 0,013
HARRAN

Açılan Sandık Oranı : % 19,49
Katılım Oranı : % 88,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMAHMUT ÖZYAVUZ% 66,114.440
YENİDEN REFAHHAMİT ÖZYAVUZ% 22,051.481
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÖZYAVUZ% 9,11612
DİĞER% 1,1577
SAADETİBRAHİM UĞUR AKDOĞAN% 0,640
CHPMEHMET İNGİN% 0,3121
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÜNEŞ% 0,2718
HÜDA PARMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,139
DPMAHMUT SANCAR% 0,139
BTPBÜŞRA KAYIKÇI% 0,085
DEVA PARTİSİAHMET SALIK% 0,064
HİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 22,58
Katılım Oranı : % 88,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİASLAN ALİ BAYIK% 46,491.405
DEM PARTİSERHAN PAYDAŞ% 22,3674
YENİDEN REFAHHANİF DÜZME% 13,37404
CHPMEHMET CELAL AVCI% 11,85358
HÜDA PARİMAM BAZİK% 3,84116
BAĞIMSIZAZİZ SALGIN% 0,6921
DİĞER% 0,6319
İYİ PARTİAYSEL PERTAV% 0,3310
BTPNURULLAH KIRAN% 0,26
SAADETMUSA SAKINIŞ% 0,175
DPBÜNYAMİN ÖKTEN% 0,13
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT KILIK% 0,031
KARAKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 47,66
Katılım Oranı : % 69,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHNİHAT ÇİFTÇİ% 41,3720.765
AK PARTİMETİN BAYDİLLİ% 32,9416.533
DEM PARTİRIDVAN YAVUZ% 17,88.931
CHPSELAMİ ŞAHİN% 1,7853
DİĞER% 1,67836
HÜDA PARİBRAHİM BAYRAM% 1,4704
SAADETKASIM KARADAŞ% 1,13568
BÜYÜK BİRLİKALİ TUTLUOĞLU% 0,45228
İYİ PARTİMURAT DENİZ SALINCAK% 0,44223
ZAFER PARTİSİREMZİ ASLAN% 0,42212
DEVA PARTİSİHAKAN GÜL% 0,21103
BTPAYŞE ASLANTÜRK% 0,1154
ANAPABDULKADİR BAŞ% 0,0946
GELECEK PARTİSİMÜSLÜM ONUR KAZ% 0,0840
HAK-PARKAZIM BURÇAK% 0,0525
MİLLETMÜSLÜM KAÇAN% 0,0523
MİLLİ YOLMEHMET CİHAT BUCAK% 0,0315
BAĞIMSIZAHMET SÜZEN% 0,0313
HKPHACI UYAR% 0,0212
BAĞIMSIZMEHMET ŞEKER% 0,015
SİVEREK

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 79,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN İZOL% 41,939.427
AK PARTİALİ MURAT BUCAK% 41,759.385
DEM PARTİALİ DUSAK% 14,193.189
HÜDA PARABDURRAHİM SIMAK% 0,7158
İYİ PARTİMEHMET SALİH ÇAKMAK% 0,3680
SAADETABDULLAH TÜYSÜZ% 0,3271
BÜYÜK BİRLİKNAZMİYE ÇAVCI% 0,2864
DEVA PARTİSİFERAT GÖZ% 0,1739
DİĞER% 0,1330
HKPANIL BERK TOPRAK% 0,1124
BTPAHMET İŞKURAN% 0,0614
SURUÇ

Açılan Sandık Oranı : % 32,78
Katılım Oranı : % 62,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYTEN KAYA% 59,216.901
AK PARTİMUSTAFA YÜKSEL% 26,433.081
CHPBURHAN KILIÇ% 5,62655
YENİDEN REFAHMAKSUT ERGENE% 3,89453
BÜYÜK BİRLİKÖMER YILDIRIM% 1,42165
HÜDA PARÖMER DURMAZ% 0,9105
GELECEK PARTİSİFEHMİ LAÇİN% 0,6980
İYİ PARTİMAHMUT TEKİN% 0,5868
DİĞER% 0,5362
DEVA PARTİSİNAHSAN ALAY% 0,2428
SAADETMAHMUT KOÇ% 0,2327
BTPAHMET AKBAŞ% 0,112
HAK-PARMÜSLÜM BARIŞ% 0,067
AB PARTİMEHMET DAMAR% 0,045
ANAPMÜSLÜM ÖZ% 0,034
MİLLETİBRAHİM HALİL ÖZÇELİK% 0,033
VİRANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 25,40
Katılım Oranı : % 77,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSERHAT DİCLE İNAN% 50,199.005
AK PARTİSALİH EKİNCİ% 25,44.556
YENİDEN REFAHHADİ DİKEN% 21,523.861
HÜDA PARKAMİL TAZE% 0,81146
CHPMEHMET NUR YAMAN% 0,65117
İYİ PARTİBUBO BÜYÜKTURAN% 0,3969
BÜYÜK BİRLİKHALİL ÇAKMAZ% 0,2749
SAADETYASİN KURT% 0,2647
DİĞER% 0,2647
BTPARİF YAĞMUR% 0,2544

Kaynak: AA

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