81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ŞANLIURFA SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

ŞANLIURFA SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 22:15  Güncelleme: 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.427
Toplam Seçmen : 1.251.037
Açılan Sandık : 2.720
Açılan Sandık Oranı : % 61,44
Kullanılan Oy : 538.940
Geçerli Oy : 525.671
Katılım Oranı : % 72,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KASIM GÜLPINAR% 37,66197.985
AK PARTİZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL% 34,16179.593
DEM PARTİCELALEDİN ERKMEN% 21,17111.302
DİĞER% 2,0510.765
CHPMUSTAFA KOYUNCU% 1,347.040
HÜDA PAREMİN ÖZASLAN% 1,015.317
SAADETRESUL BEBE% 0,73.660
İYİ PARTİSİNAN ÇELİK% 0,583.031
ZAFER PARTİSİSUPHİ KAYA% 0,231.203
DEVA PARTİSİHASAN KAPLAN% 0,18928
TKPHALİL ÇALIŞKAN% 0,16838
GELECEK PARTİSİFERİT ÇEVİK% 0,14765
DSPMETİN KAPLAN% 0,12613
DPABDİ YILDIZSOY% 0,1518
BTPMUZAFER YAĞMUR% 0,07378
ANAPHALİL GÜNEŞ% 0,05270
YTPHALİL AKDAĞ% 0,05255
HAK-PARAHMET ÇALIŞKAN% 0,05255
HKPMEHMET KUŞCU% 0,04215
VATAN PARTİSİMUSTAFA ATACA% 0,04194
AB PARTİMEHMET AY% 0,03167
MİLLETÖMER HURMA% 0,03138
TKHALİ TUTUŞ% 0,02123
MİLLİ YOLABDULLAH AL% 0,02118
AKÇAKALE

Açılan Sandık Oranı : % 76,96
Katılım Oranı : % 83,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLHAKİM AYHAN% 54,9719.934
YENİDEN REFAHMEHMET YALÇINKAYA% 39,714.395
DİĞER% 2,27823
CHPİSA GÜÇLÜ% 0,95344
İYİ PARTİİBRAHİM ÇILGI% 0,75271
HÜDA PARHALİL AYDIN% 0,56203
BÜYÜK BİRLİKALİ TOKTİMUR% 0,37136
SAADETABDULLAH DİREK% 0,1971
BTPAHMET HAYDAR TUTUŞ% 0,135
DEVA PARTİSİİBRAHİM URAL% 0,0726
DPABDULKADİR GÜNGÖR% 0,0725
BİRECİK

Açılan Sandık Oranı : % 44,60
Katılım Oranı : % 69,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET BEGİT% 52,28.667
AK PARTİMAHMUT MİRKELAM% 32,135.334
YENİDEN REFAHSALİH SEZEN% 6,441.069
DİĞER% 2,66441
CHPSÜLEYMAN GÖK% 1,97328
HÜDA PARMURAT ÇİMENDER% 1,46242
İYİ PARTİHÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN% 1,09181
BÜYÜK BİRLİKMEHMET TARAKÇI% 1,05174
SAADETVAHDETTİN KORKMAZ% 0,3762
DEVA PARTİSİAVNİ AÇAR% 0,3151
BTPOSMAN GERGER% 0,1423
AB PARTİTALAT DEMİR% 0,1220
BAĞIMSIZKEMAL GÜNEŞ% 0,035
MİLLETMEHMET DAĞ% 0,024
BAĞIMSIZMUZAFFER KIRĞIL% 0,012
BOZOVA

Açılan Sandık Oranı : % 98,67
Katılım Oranı : % 67,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYGÜL KAPIKAYALI% 40,039.415
AK PARTİSUPHİ AKSOY% 33,877.966
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKCAN% 20,784.887
HÜDA PARABUZER ÖZAYDIN% 2,19516
İYİ PARTİŞIHMÜSLÜM BAYAR% 1,64386
CHPAHMET POLAT% 0,63147
SAADETİSMAİL ERCAN% 0,3583
BÜYÜK BİRLİKABDURRAHMAN ELÇİ% 0,1741
TKPMAHMUT KAYMAZ% 0,1535
DİĞER% 0,1330
BTPÜMİT OPAK% 0,0614
CEYLANPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 43,75
Katılım Oranı : % 74,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİUĞUR KAHRAMAN% 53,468.392
AK PARTİSEYYİTHAN ATİLLA% 38,536.048
YENİDEN REFAHALİ DOĞAN% 6,51.020
HÜDA PARADNAN SAĞLAM% 0,75118
CHPAHMET ÇAĞRA% 0,2235
İYİ PARTİHAMZA KAYA% 0,1524
SAADETBAHADDİN AKGÜL% 0,1218
ZAFER PARTİSİMAHMUT ÇELİK% 0,0813
TKPSEYDI BİNAY% 0,0711
BTPABIT GÖRÜR% 0,0610
BÜYÜK BİRLİKKERİM YAŞLI% 0,069
EYYÜBİYE

Açılan Sandık Oranı : % 51,47
Katılım Oranı : % 75,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KUŞ% 41,4330.381
YENİDEN REFAHMEHMET EKİNCİ% 33,1924.342
DEM PARTİHALİL AKBAŞ% 12,439.118
DİĞER% 7,015.140
SAADETMAHMUT DEMİR% 1,34985
HÜDA PARAHMET İDEM% 1,3955
CHPHALİL KARAKEÇİLİ% 0,99727
İYİ PARTİMEHMET HAMCAN% 0,61445
BÜYÜK BİRLİKAHMET TARHAN% 0,44319
DEVA PARTİSİİHSAN CEYLAN% 0,32236
ANAPABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU% 0,23166
TİPFADIL GÜÇLÜ% 0,2146
DPMAHMUT BAŞARAN% 0,1392
HAK-PARİSMAİL ÇEVİK% 0,1181
BTPMUHAMMED AKKUŞ% 0,1179
HKPALİ ÖZÇELİK% 0,0966
MİLLETCUMA ALTAY% 0,0428
MİLLİ YOLÖMER ALDAĞ% 0,0325
HALFETİ

Açılan Sandık Oranı : % 68,64
Katılım Oranı : % 60,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET KARAYILAN% 39,634.942
AK PARTİŞEREF ALBAYRAK% 36,14.502
YENİDEN REFAHNİHAT ARSLAN% 22,152.762
CHPADNAN BENGÜ% 0,81101
DİĞER% 0,6682
İYİ PARTİHASAN DURMAZ% 0,338
HÜDA PARSAİT ESEN% 0,0912
BTPSALİH KAYIKÇI% 0,0911
DEVA PARTİSİSUAT KART% 0,0911
BÜYÜK BİRLİKOĞUZ HAN ÇETİNTAŞ% 0,0810
HALİLİYE

Açılan Sandık Oranı : % 44,06
Katılım Oranı : % 67,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET CANPOLAT% 41,8527.459
YENİDEN REFAHVEDAT DOĞAR% 34,3322.524
DEM PARTİSUPHİ YİLANCI% 15,5810.224
CHPMURAT KIZILKAYA% 2,611.712
DİĞER% 1,13742
SAADETOSMAN YILDIRIM% 1,07699
HÜDA PARYAKUP ESMER% 0,95624
İYİ PARTİALİ EROĞLU% 0,75489
ZAFER PARTİSİMEHMET KAYA% 0,39258
DEVA PARTİSİHİDAYET HÜLAGÜ% 0,26172
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN KANCUR% 0,26167
BÜYÜK BİRLİKKADİR ÖZSOY% 0,22145
ANAPMEHMET GÜNEŞ% 0,2130
DPREYHAN AKÇURA% 0,164
EMEPFUNDA BAKIŞ% 0,0961
BTPAYGÜL GÖREN% 0,0852
DSPİBRAHİM HALİL YAVUZ% 0,0639
MİLLETMEHMET ÖRGEN% 0,0530
HKPSERCAN ŞENER% 0,0216
HARRAN

Açılan Sandık Oranı : % 38,46
Katılım Oranı : % 88,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMAHMUT ÖZYAVUZ% 60,198.402
YENİDEN REFAHHAMİT ÖZYAVUZ% 27,533.843
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÖZYAVUZ% 10,721.496
SAADETİBRAHİM UĞUR AKDOĞAN% 0,4360
DİĞER% 0,3245
CHPMEHMET İNGİN% 0,2637
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÜNEŞ% 0,2129
DPMAHMUT SANCAR% 0,0913
BTPBÜŞRA KAYIKÇI% 0,0912
HÜDA PARMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,0912
DEVA PARTİSİAHMET SALIK% 0,0710
HİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 38,71
Katılım Oranı : % 87,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİASLAN ALİ BAYIK% 43,972.262
DEM PARTİSERHAN PAYDAŞ% 23,391.203
YENİDEN REFAHHANİF DÜZME% 15,75810
CHPMEHMET CELAL AVCI% 11,98616
HÜDA PARİMAM BAZİK% 2,95152
BAĞIMSIZAZİZ SALGIN% 1,0956
İYİ PARTİAYSEL PERTAV% 0,2714
SAADETMUSA SAKINIŞ% 0,2111
BTPNURULLAH KIRAN% 0,1910
DİĞER% 0,15
DPBÜNYAMİN ÖKTEN% 0,063
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT KILIK% 0,042
KARAKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 91,73
Katılım Oranı : % 69,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHNİHAT ÇİFTÇİ% 41,543.373
AK PARTİMETİN BAYDİLLİ% 32,8534.327
DEM PARTİRIDVAN YAVUZ% 17,4118.194
CHPSELAMİ ŞAHİN% 1,761.843
HÜDA PARİBRAHİM BAYRAM% 1,351.410
DİĞER% 1,251.307
SAADETKASIM KARADAŞ% 1,221.276
BÜYÜK BİRLİKALİ TUTLUOĞLU% 0,54565
ZAFER PARTİSİREMZİ ASLAN% 0,48501
İYİ PARTİMURAT DENİZ SALINCAK% 0,44456
DEVA PARTİSİHAKAN GÜL% 0,32332
ANAPABDULKADİR BAŞ% 0,28289
BAĞIMSIZAHMET SÜZEN% 0,18190
BTPAYŞE ASLANTÜRK% 0,1105
GELECEK PARTİSİMÜSLÜM ONUR KAZ% 0,0999
BAĞIMSIZMEHMET ŞEKER% 0,0774
HAK-PARKAZIM BURÇAK% 0,0552
MİLLETMÜSLÜM KAÇAN% 0,0439
MİLLİ YOLMEHMET CİHAT BUCAK% 0,0439
HKPHACI UYAR% 0,0335
SİVEREK

Açılan Sandık Oranı : % 64,64
Katılım Oranı : % 75,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MURAT BUCAK% 43,3630.431
YENİDEN REFAHHASAN İZOL% 37,6826.444
DEM PARTİALİ DUSAK% 15,410.807
HÜDA PARABDURRAHİM SIMAK% 1,25876
İYİ PARTİMEHMET SALİH ÇAKMAK% 0,6425
SAADETABDULLAH TÜYSÜZ% 0,59411
BÜYÜK BİRLİKNAZMİYE ÇAVCI% 0,46325
DEVA PARTİSİFERAT GÖZ% 0,25173
BTPAHMET İŞKURAN% 0,15103
DİĞER% 0,1395
HKPANIL BERK TOPRAK% 0,1394
SURUÇ

Açılan Sandık Oranı : % 65,98
Katılım Oranı : % 66,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYTEN KAYA% 59,3915.206
AK PARTİMUSTAFA YÜKSEL% 26,816.865
CHPBURHAN KILIÇ% 4,931.262
YENİDEN REFAHMAKSUT ERGENE% 3,951.011
HÜDA PARÖMER DURMAZ% 1,28328
GELECEK PARTİSİFEHMİ LAÇİN% 1,07275
BÜYÜK BİRLİKÖMER YILDIRIM% 0,64163
İYİ PARTİMAHMUT TEKİN% 0,5128
DEVA PARTİSİNAHSAN ALAY% 0,43111
DİĞER% 0,3692
SAADETMAHMUT KOÇ% 0,3283
BTPAHMET AKBAŞ% 0,1129
HAK-PARMÜSLÜM BARIŞ% 0,0820
ANAPMÜSLÜM ÖZ% 0,0615
AB PARTİMEHMET DAMAR% 0,0410
MİLLETİBRAHİM HALİL ÖZÇELİK% 0,038
VİRANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 55,38
Katılım Oranı : % 73,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSERHAT DİCLE İNAN% 54,2223.922
AK PARTİSALİH EKİNCİ% 24,2510.698
YENİDEN REFAHHADİ DİKEN% 18,28.031
HÜDA PARKAMİL TAZE% 0,81358
CHPMEHMET NUR YAMAN% 0,8352
İYİ PARTİBUBO BÜYÜKTURAN% 0,53233
DİĞER% 0,39172
SAADETYASİN KURT% 0,3131
BTPARİF YAĞMUR% 0,27118
BÜYÜK BİRLİKHALİL ÇAKMAZ% 0,23102

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı
    00:12 İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.

  • Mansur Yavaş:
    00:10 Mansur Yavaş: "Bu Seçimin Kaybedeni, Siyasi Hayatını Müfteri Olarak Tamamlayan Turgut Altınok'tur"

    CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.

  • Sinop'ta 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu
    00:10 Sinop'ta 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu

    Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.

  • Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın önde
    00:09 Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın önde

    31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.

  • CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'tan seçim sonuçları açıklaması
    00:08 CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'tan seçim sonuçları açıklaması

    CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.

  • Bitlis'te AK Parti Seçim Kutlaması
    00:08 Bitlis'te AK Parti Seçim Kutlaması

    Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.

  • Yozgat'ta Oy Sayımı Sırasında Tabancayla Ateş Edildi: 2 Yaralı
    00:07 Yozgat'ta Oy Sayımı Sırasında Tabancayla Ateş Edildi: 2 Yaralı

    Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı
    00:06 Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı

    Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

  • Manisa'da CHP Birinci Parti Oldu
    00:06 Manisa'da CHP Birinci Parti Oldu

    Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.


23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
18:18 Sandıkların çoğu açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların çoğu açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:35 Adaylar eşit oy alınca kazananı kura belirledi Adaylar eşit oy alınca kazananı kura belirledi
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 00:12:41. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement