ŞANLIURFA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.427
|Toplam Seçmen
|:
|1.251.037
|Açılan Sandık
|:
|2.720
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 61,44
|Kullanılan Oy
|:
|538.940
|Geçerli Oy
|:
|525.671
|Katılım Oranı
|:
|% 72,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KASIM GÜLPINAR
|% 37,66
|197.985
|AK PARTİ
|ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
|% 34,16
|179.593
|DEM PARTİ
|CELALEDİN ERKMEN
|% 21,17
|111.302
|DİĞER
|% 2,05
|10.765
|CHP
|MUSTAFA KOYUNCU
|% 1,34
|7.040
|HÜDA PAR
|EMİN ÖZASLAN
|% 1,01
|5.317
|SAADET
|RESUL BEBE
|% 0,7
|3.660
|İYİ PARTİ
|SİNAN ÇELİK
|% 0,58
|3.031
|ZAFER PARTİSİ
|SUPHİ KAYA
|% 0,23
|1.203
|DEVA PARTİSİ
|HASAN KAPLAN
|% 0,18
|928
|TKP
|HALİL ÇALIŞKAN
|% 0,16
|838
|GELECEK PARTİSİ
|FERİT ÇEVİK
|% 0,14
|765
|DSP
|METİN KAPLAN
|% 0,12
|613
|DP
|ABDİ YILDIZSOY
|% 0,1
|518
|BTP
|MUZAFER YAĞMUR
|% 0,07
|378
|ANAP
|HALİL GÜNEŞ
|% 0,05
|270
|YTP
|HALİL AKDAĞ
|% 0,05
|255
|HAK-PAR
|AHMET ÇALIŞKAN
|% 0,05
|255
|HKP
|MEHMET KUŞCU
|% 0,04
|215
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA ATACA
|% 0,04
|194
|AB PARTİ
|MEHMET AY
|% 0,03
|167
|MİLLET
|ÖMER HURMA
|% 0,03
|138
|TKH
|ALİ TUTUŞ
|% 0,02
|123
|MİLLİ YOL
|ABDULLAH AL
|% 0,02
|118
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,96
|Katılım Oranı
|:
|% 83,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDÜLHAKİM AYHAN
|% 54,97
|19.934
|YENİDEN REFAH
|MEHMET YALÇINKAYA
|% 39,7
|14.395
|DİĞER
|% 2,27
|823
|CHP
|İSA GÜÇLÜ
|% 0,95
|344
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM ÇILGI
|% 0,75
|271
|HÜDA PAR
|HALİL AYDIN
|% 0,56
|203
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ TOKTİMUR
|% 0,37
|136
|SAADET
|ABDULLAH DİREK
|% 0,19
|71
|BTP
|AHMET HAYDAR TUTUŞ
|% 0,1
|35
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM URAL
|% 0,07
|26
|DP
|ABDULKADİR GÜNGÖR
|% 0,07
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,60
|Katılım Oranı
|:
|% 69,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET BEGİT
|% 52,2
|8.667
|AK PARTİ
|MAHMUT MİRKELAM
|% 32,13
|5.334
|YENİDEN REFAH
|SALİH SEZEN
|% 6,44
|1.069
|DİĞER
|% 2,66
|441
|CHP
|SÜLEYMAN GÖK
|% 1,97
|328
|HÜDA PAR
|MURAT ÇİMENDER
|% 1,46
|242
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
|% 1,09
|181
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET TARAKÇI
|% 1,05
|174
|SAADET
|VAHDETTİN KORKMAZ
|% 0,37
|62
|DEVA PARTİSİ
|AVNİ AÇAR
|% 0,31
|51
|BTP
|OSMAN GERGER
|% 0,14
|23
|AB PARTİ
|TALAT DEMİR
|% 0,12
|20
|BAĞIMSIZ
|KEMAL GÜNEŞ
|% 0,03
|5
|MİLLET
|MEHMET DAĞ
|% 0,02
|4
|BAĞIMSIZ
|MUZAFFER KIRĞIL
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,67
|Katılım Oranı
|:
|% 67,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AYGÜL KAPIKAYALI
|% 40,03
|9.415
|AK PARTİ
|SUPHİ AKSOY
|% 33,87
|7.966
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM HALİL AKCAN
|% 20,78
|4.887
|HÜDA PAR
|ABUZER ÖZAYDIN
|% 2,19
|516
|İYİ PARTİ
|ŞIHMÜSLÜM BAYAR
|% 1,64
|386
|CHP
|AHMET POLAT
|% 0,63
|147
|SAADET
|İSMAİL ERCAN
|% 0,35
|83
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDURRAHMAN ELÇİ
|% 0,17
|41
|TKP
|MAHMUT KAYMAZ
|% 0,15
|35
|DİĞER
|% 0,13
|30
|BTP
|ÜMİT OPAK
|% 0,06
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 43,75
|Katılım Oranı
|:
|% 74,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|UĞUR KAHRAMAN
|% 53,46
|8.392
|AK PARTİ
|SEYYİTHAN ATİLLA
|% 38,53
|6.048
|YENİDEN REFAH
|ALİ DOĞAN
|% 6,5
|1.020
|HÜDA PAR
|ADNAN SAĞLAM
|% 0,75
|118
|CHP
|AHMET ÇAĞRA
|% 0,22
|35
|İYİ PARTİ
|HAMZA KAYA
|% 0,15
|24
|SAADET
|BAHADDİN AKGÜL
|% 0,12
|18
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT ÇELİK
|% 0,08
|13
|TKP
|SEYDI BİNAY
|% 0,07
|11
|BTP
|ABIT GÖRÜR
|% 0,06
|10
|BÜYÜK BİRLİK
|KERİM YAŞLI
|% 0,06
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,47
|Katılım Oranı
|:
|% 75,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET KUŞ
|% 41,43
|30.381
|YENİDEN REFAH
|MEHMET EKİNCİ
|% 33,19
|24.342
|DEM PARTİ
|HALİL AKBAŞ
|% 12,43
|9.118
|DİĞER
|% 7,01
|5.140
|SAADET
|MAHMUT DEMİR
|% 1,34
|985
|HÜDA PAR
|AHMET İDEM
|% 1,3
|955
|CHP
|HALİL KARAKEÇİLİ
|% 0,99
|727
|İYİ PARTİ
|MEHMET HAMCAN
|% 0,61
|445
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET TARHAN
|% 0,44
|319
|DEVA PARTİSİ
|İHSAN CEYLAN
|% 0,32
|236
|ANAP
|ABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU
|% 0,23
|166
|TİP
|FADIL GÜÇLÜ
|% 0,2
|146
|DP
|MAHMUT BAŞARAN
|% 0,13
|92
|HAK-PAR
|İSMAİL ÇEVİK
|% 0,11
|81
|BTP
|MUHAMMED AKKUŞ
|% 0,11
|79
|HKP
|ALİ ÖZÇELİK
|% 0,09
|66
|MİLLET
|CUMA ALTAY
|% 0,04
|28
|MİLLİ YOL
|ÖMER ALDAĞ
|% 0,03
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,64
|Katılım Oranı
|:
|% 60,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET KARAYILAN
|% 39,63
|4.942
|AK PARTİ
|ŞEREF ALBAYRAK
|% 36,1
|4.502
|YENİDEN REFAH
|NİHAT ARSLAN
|% 22,15
|2.762
|CHP
|ADNAN BENGÜ
|% 0,81
|101
|DİĞER
|% 0,66
|82
|İYİ PARTİ
|HASAN DURMAZ
|% 0,3
|38
|HÜDA PAR
|SAİT ESEN
|% 0,09
|12
|BTP
|SALİH KAYIKÇI
|% 0,09
|11
|DEVA PARTİSİ
|SUAT KART
|% 0,09
|11
|BÜYÜK BİRLİK
|OĞUZ HAN ÇETİNTAŞ
|% 0,08
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,06
|Katılım Oranı
|:
|% 67,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET CANPOLAT
|% 41,85
|27.459
|YENİDEN REFAH
|VEDAT DOĞAR
|% 34,33
|22.524
|DEM PARTİ
|SUPHİ YİLANCI
|% 15,58
|10.224
|CHP
|MURAT KIZILKAYA
|% 2,61
|1.712
|DİĞER
|% 1,13
|742
|SAADET
|OSMAN YILDIRIM
|% 1,07
|699
|HÜDA PAR
|YAKUP ESMER
|% 0,95
|624
|İYİ PARTİ
|ALİ EROĞLU
|% 0,75
|489
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAYA
|% 0,39
|258
|DEVA PARTİSİ
|HİDAYET HÜLAGÜ
|% 0,26
|172
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EMİN KANCUR
|% 0,26
|167
|BÜYÜK BİRLİK
|KADİR ÖZSOY
|% 0,22
|145
|ANAP
|MEHMET GÜNEŞ
|% 0,2
|130
|DP
|REYHAN AKÇURA
|% 0,1
|64
|EMEP
|FUNDA BAKIŞ
|% 0,09
|61
|BTP
|AYGÜL GÖREN
|% 0,08
|52
|DSP
|İBRAHİM HALİL YAVUZ
|% 0,06
|39
|MİLLET
|MEHMET ÖRGEN
|% 0,05
|30
|HKP
|SERCAN ŞENER
|% 0,02
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,46
|Katılım Oranı
|:
|% 88,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MAHMUT ÖZYAVUZ
|% 60,19
|8.402
|YENİDEN REFAH
|HAMİT ÖZYAVUZ
|% 27,53
|3.843
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ÖZYAVUZ
|% 10,72
|1.496
|SAADET
|İBRAHİM UĞUR AKDOĞAN
|% 0,43
|60
|DİĞER
|% 0,32
|45
|CHP
|MEHMET İNGİN
|% 0,26
|37
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN GÜNEŞ
|% 0,21
|29
|DP
|MAHMUT SANCAR
|% 0,09
|13
|BTP
|BÜŞRA KAYIKÇI
|% 0,09
|12
|HÜDA PAR
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|% 0,09
|12
|DEVA PARTİSİ
|AHMET SALIK
|% 0,07
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,71
|Katılım Oranı
|:
|% 87,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ASLAN ALİ BAYIK
|% 43,97
|2.262
|DEM PARTİ
|SERHAN PAYDAŞ
|% 23,39
|1.203
|YENİDEN REFAH
|HANİF DÜZME
|% 15,75
|810
|CHP
|MEHMET CELAL AVCI
|% 11,98
|616
|HÜDA PAR
|İMAM BAZİK
|% 2,95
|152
|BAĞIMSIZ
|AZİZ SALGIN
|% 1,09
|56
|İYİ PARTİ
|AYSEL PERTAV
|% 0,27
|14
|SAADET
|MUSA SAKINIŞ
|% 0,21
|11
|BTP
|NURULLAH KIRAN
|% 0,19
|10
|DİĞER
|% 0,1
|5
|DP
|BÜNYAMİN ÖKTEN
|% 0,06
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|MAHMUT KILIK
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,73
|Katılım Oranı
|:
|% 69,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|NİHAT ÇİFTÇİ
|% 41,5
|43.373
|AK PARTİ
|METİN BAYDİLLİ
|% 32,85
|34.327
|DEM PARTİ
|RIDVAN YAVUZ
|% 17,41
|18.194
|CHP
|SELAMİ ŞAHİN
|% 1,76
|1.843
|HÜDA PAR
|İBRAHİM BAYRAM
|% 1,35
|1.410
|DİĞER
|% 1,25
|1.307
|SAADET
|KASIM KARADAŞ
|% 1,22
|1.276
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ TUTLUOĞLU
|% 0,54
|565
|ZAFER PARTİSİ
|REMZİ ASLAN
|% 0,48
|501
|İYİ PARTİ
|MURAT DENİZ SALINCAK
|% 0,44
|456
|DEVA PARTİSİ
|HAKAN GÜL
|% 0,32
|332
|ANAP
|ABDULKADİR BAŞ
|% 0,28
|289
|BAĞIMSIZ
|AHMET SÜZEN
|% 0,18
|190
|BTP
|AYŞE ASLANTÜRK
|% 0,1
|105
|GELECEK PARTİSİ
|MÜSLÜM ONUR KAZ
|% 0,09
|99
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ŞEKER
|% 0,07
|74
|HAK-PAR
|KAZIM BURÇAK
|% 0,05
|52
|MİLLET
|MÜSLÜM KAÇAN
|% 0,04
|39
|MİLLİ YOL
|MEHMET CİHAT BUCAK
|% 0,04
|39
|HKP
|HACI UYAR
|% 0,03
|35
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 64,64
|Katılım Oranı
|:
|% 75,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ MURAT BUCAK
|% 43,36
|30.431
|YENİDEN REFAH
|HASAN İZOL
|% 37,68
|26.444
|DEM PARTİ
|ALİ DUSAK
|% 15,4
|10.807
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM SIMAK
|% 1,25
|876
|İYİ PARTİ
|MEHMET SALİH ÇAKMAK
|% 0,6
|425
|SAADET
|ABDULLAH TÜYSÜZ
|% 0,59
|411
|BÜYÜK BİRLİK
|NAZMİYE ÇAVCI
|% 0,46
|325
|DEVA PARTİSİ
|FERAT GÖZ
|% 0,25
|173
|BTP
|AHMET İŞKURAN
|% 0,15
|103
|DİĞER
|% 0,13
|95
|HKP
|ANIL BERK TOPRAK
|% 0,13
|94
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 65,98
|Katılım Oranı
|:
|% 66,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AYTEN KAYA
|% 59,39
|15.206
|AK PARTİ
|MUSTAFA YÜKSEL
|% 26,81
|6.865
|CHP
|BURHAN KILIÇ
|% 4,93
|1.262
|YENİDEN REFAH
|MAKSUT ERGENE
|% 3,95
|1.011
|HÜDA PAR
|ÖMER DURMAZ
|% 1,28
|328
|GELECEK PARTİSİ
|FEHMİ LAÇİN
|% 1,07
|275
|BÜYÜK BİRLİK
|ÖMER YILDIRIM
|% 0,64
|163
|İYİ PARTİ
|MAHMUT TEKİN
|% 0,5
|128
|DEVA PARTİSİ
|NAHSAN ALAY
|% 0,43
|111
|DİĞER
|% 0,36
|92
|SAADET
|MAHMUT KOÇ
|% 0,32
|83
|BTP
|AHMET AKBAŞ
|% 0,11
|29
|HAK-PAR
|MÜSLÜM BARIŞ
|% 0,08
|20
|ANAP
|MÜSLÜM ÖZ
|% 0,06
|15
|AB PARTİ
|MEHMET DAMAR
|% 0,04
|10
|MİLLET
|İBRAHİM HALİL ÖZÇELİK
|% 0,03
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 55,38
|Katılım Oranı
|:
|% 73,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SERHAT DİCLE İNAN
|% 54,22
|23.922
|AK PARTİ
|SALİH EKİNCİ
|% 24,25
|10.698
|YENİDEN REFAH
|HADİ DİKEN
|% 18,2
|8.031
|HÜDA PAR
|KAMİL TAZE
|% 0,81
|358
|CHP
|MEHMET NUR YAMAN
|% 0,8
|352
|İYİ PARTİ
|BUBO BÜYÜKTURAN
|% 0,53
|233
|DİĞER
|% 0,39
|172
|SAADET
|YASİN KURT
|% 0,3
|131
|BTP
|ARİF YAĞMUR
|% 0,27
|118
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL ÇAKMAZ
|% 0,23
|102
Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.
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