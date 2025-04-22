Sanxingdui Sergisi Tianjin'de Açıldı

TİANJİN, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan Çin Ulusal Denizcilik Müzesi'nde Sanxingdui'nin sürükleyici sanat sergisini ziyaret eden insanlar, 22 Nisan 2025.

Kısa süre önce açılan Sanxingdui Harabeleri sergisi, estetik tasarım, müzik, ışıklandırma ve çeşitli dijital multimedya araçlarını bir araya getirerek, ziyaretçilere Sanxingdui'nin sanat estetiğini, bronz eşya geleneğini, kurban ritüellerini ve manevi mirasını yansıtan sürükleyici bir tarihi deneyim sunuyor.

1920'lerin sonlarında Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Guanghan kentinde keşfedilen Sanxingdui Harabeleri, 20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul ediliyor. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)