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Sapanca'da bungalov ev yangını - Son Dakika
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Sapanca'da bungalov ev yangını

Sapanca'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalov evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Sapanca\'da bungalov ev yangını
19.12.2023 - 11:09,
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yangın çıkan bungalov ev kullanılamaz hale geldi.

Göl Mahallesi Hacımercan yolu üzerinde Y.A'ya ait bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince söndürülen yangında bungalov ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında bungalov evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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