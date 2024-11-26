Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Yükseliyor - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Yükseliyor

Sapanca Gölü\'nde Su Seviyesi Yükseliyor

Kuraklık sonrası yağışlar, Sapanca Gölü'nde su seviyesini 2 cm artırdı ve 30,07 metreye ulaştı.

26.11.2024 14:49
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Sapanca Gölü'nde kuraklık nedeniyle azalan su miktarı, son günlerde etkili olan yağışların ardından artmaya başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte özellikle hafta sonu etkisini gösteren yağmur ve kar yağışının ardından Sapanca Gölü'nde su seviyesi, 2 santimetre artarak 30,07 metreye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yağışların Sapanca Gölü başta olmak üzere su kaynaklarına bereket olduğunu belirtti.

Alemdar, "Rakımı yüksek bölgeler başta olmak üzere ciddi kar yağışı aldık. Şehrimizin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'ne yağışın bereketi de can oldu. Göl seviyesi üst üste yükselme göstererek artış eğilimine girdi." bilgisini verdi.

İçme suyu yatırımlarıyla su kaynaklarını geleceğe eksiksiz şekilde taşıdıklarını vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"Şehrimizin kırsal kesimlerinde altyapı ihtiyacı olan bölgeleri tespit ettik. Kaliteli içme suyunun Sakarya'nın her köşesine ulaşması için yatırımlarımızı bir bir tamamlıyoruz. Su kaynaklarımızı korumak ve içme suyunun bir damlasına dahi sahip çıkmak için ekonomik ömrünü tamamlayan hatları yenileyerek şehrimizin su kayıp oranını her geçen gün düşürüyoruz. Bu kapsamda Sakarya'nın içme suyu ağına 160 kilometrelik güçlü hat kazandırdık."

Alemdar, çevreyi koruma ve atık su yönetiminde modern sistem oluşturma hedefi doğrultusunda 42 bin metrelik kanalizasyon hattının tamamlandığını aktararak, bu yatırımların çevreye duyarlı şehir inşası için önem arz ettiğini vurguladı.

Geri dönüştürdükleri atık suları endüstriyel, tarımsal ve sanayi alanında kullanarak büyük oranda su tasarrufu sağladıklarına işaret eden Alemdar, uzun soluklu hayata geçirdikleri yatırımların şehrin geleceğine miras kalacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi Yükseliyor - Son Dakika

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