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Saraybosna'da Kış Mevsimiyle Birlikte Hava Kirliliği Artıyor - Son Dakika
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Saraybosna'da Kış Mevsimiyle Birlikte Hava Kirliliği Artıyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hava kirliliği etkisini göstermeye başladı. Saraybosna, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentler arasında 10. sırada yer alıyor. Hava kirliliği sebebiyle şehirdeki Trebevic Dağı neredeyse görünmez hale geldi. Kış aylarında rutin bir hal alan hava kirliliği, eski model araçların egzoz gazları ve düşük kalorili yakacakların kullanımından kaynaklanıyor. Bosna Hersek'in diğer sanayisi gelişmiş şehirlerinde de hava kirliliği sorunu yaşanıyor.

Saraybosna\'da Kış Mevsimiyle Birlikte Hava Kirliliği Artıyor
12.12.2023 - 12:51,
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kış mevsiminin gelmesiyle yoğun hava kirliliği etkisini göstermeye başladı.

Hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir verilerine göre, hava kirliliğinin 154 olarak ölçüldüğü Saraybosna, "dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentler" arasında 10. sırada yer aldı.

Saraybosna, hava kirliliği sebebiyle yaklaşık 10 dakikalık sürüş mesafesiyle ulaşılan Trebevic Dağı'ndan neredeyse görünmez hale geldi.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile bilinen şehirde, kış aylarında rutin bir hal alan hava kirliliği, çok eski model araçların egzoz gazlarının yanı sıra ısınmak için kullanılan düşük kalorili yakacaklardan kaynaklanıyor.

Bosna Hersek'te Zenica, Kakanj ve Tuzla gibi sanayisi gelişmiş şehirlerde de hava kirliliği sorunu yaşanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Saraybosna'da Kış Mevsimiyle Birlikte Hava Kirliliği Artıyor - Son Dakika
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