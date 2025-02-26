Saraybosna'da Ramazan Konseri

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) "Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan" konseri düzenlendi.

YEE'nin Saraybosna'daki merkezinde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Bosna Hersek İslam Birliği'nin ortaklığıyla düzenlenen konserde Türk ve Boşnak sanatçılar sahneye çıktı.

İbrahim Cuşan, Saudin Sahinovic, Abdullah Evliyaoğlu ve Ahmet Kaya'nın yer aldığı konserde Türkçe ve Boşnakça ilahiler seslendirildi.

Türk tasavvuf musikisi ve Boşnakçadaki ünlü ilahilerin de yer aldığı konser, katılanlar tarafından beğeniyle takip edildi.

Konsere Bosna Herseklilerin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.