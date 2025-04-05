Saraybosna Kuşatması'nda İlk Kurbanlar Anıldı - Son Dakika
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Saraybosna Kuşatması'nda İlk Kurbanlar Anıldı

Saraybosna kuşatmasının ilk sivil kurbanları olan Suada Dilberovic ve Olga Sucic, anıldı.

05.04.2025 21:16
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Modern tarihin en uzun kuşatması olarak bilinen ve 5 Nisan 1992'de başlayıp 1425 gün süren Saraybosna kuşatmasında hayatını kaybedenler anıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 5 Nisan 1992'de savaş karşıtı protestolara katılan ve Sırplar tarafından açılan ateşte hayatını kaybeden Suada Dilberovic ile Olga Sucic için katledildikleri yerde tören düzenlendi.

Saraybosna Belediye Başkanı Predrag Puharic, Dilberovic ve Susic'in 33 yıl önce öldürüldüğü köprüdeki anıta çiçek bıraktı.

Puharic, burada yaptığı açıklamada, kuşatmanın ilk sivil kurbanlarını andıklarını ve anmaya da devam edeceklerini söyledi.

Kuşatmanın ve kuşatmada yaşananların asla unutulmaması gerektiğini aktaran Puharic, "Kuşatmada öldürülenler hiçbir zaman unutulmamalı. Saraybosna'ya ve Bosna Hersek'e ne olduğuna dair gerçek asla unutulmamalı. Farklı yorumlara izin verilmemeli." diye konuştu.

Saraybosna kuşatması

Modern tarihin en uzun kuşatması 5 Nisan 1992'de başlamış ve 29 Şubat 1996'ya kadar devam etmişti.

Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Suada Dilberovic ile Bosna Hersek Meclisinde çalışan iki çocuk annesi Olga Sucic, Sırp paramiliter birliklerin saldırıları sonucu Vrbanja Köprüsü'nde öldürülmüşlerdi.

Sırp birlikleri, 5 Nisan'daki saldırılarında doğrudan sivilleri hedef almış, savaş karşıtı gösteri yapan Saraybosnalılara ateş açmıştı.

Dilberovic ve Sucic'in öldürüldüğü gün aynı zamanda modern tarihin en uzun kuşatması olan Saraybosna kuşatması başlamış, 1425 gün süren kuşatmada 1601'i çocuk 11 bin 541 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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