Yozgat'ın Saraykent ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Benli köyünde E.Ö'ye ait tek katlı müstakil evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Akdağmadeni Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Saraykent'te Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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