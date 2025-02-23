Sarıçiçek, Gölbaşı Esnaf Kooperatifi Başkanı

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Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin 44. Olağan Genel Kurulu, Pembe Köşk Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Yakup Sarıçiçek, yeniden başkanlığa seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi. Genel kurulda yapılan oylamada, Sarıçiçek güven tazeleyerek yeniden göreve geldi.

Başkan Sarıçiçek, yaptığı konuşmada, genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sarıçiçek, "Kooperatifimizi sahiplendiğinizi gösterdiğiniz için yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim. Siz değerli ortaklarımızın ihtiyacı olan finansmana en kısa sürede ulaşabilmeniz için durmaksızın çalışıyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan Halk Bankası Gölbaşı Şube Müdürü ve tüm banka personeline de ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Genel kurula, Gölbaşı Esnaf Odası Başkanı İsa Albut, belediye meclis üyeleri, Halk Bankası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.