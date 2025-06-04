Sarıçiçek Vadisi'nde Çiçek Şöleni - Son Dakika
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Sarıçiçek Vadisi'nde Çiçek Şöleni

04.06.2025 19:07
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Gümüşhane'deki Sarıçiçek Vadisi, sarı çiçeklerle doğaseverleri büyülüyor; manzaralar eşsiz!

Gümüşhane'de sarı çiçeklerin muhteşem dansı başladı

Sarıçiçek Vadisi sarı çiçeklere bürünüyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane merkeze bağlı Sarıçiçek köyü, vadi boyunca adını aldığı sarı çiçeklerin açmasıyla bu günlerde eşsiz bir doğa manzarasına ev sahipliği yapmaya başladı.

Deniz seviyesinden 2 bin 80 metre yükseklikte konumlanan bu büyüleyici köy, sarı çiçeklerin sadece 20 gün süren o kısa ama görkemli açış dönemiyle yerli ve yabancı doğaseverleri ve fotoğrafçıları kendine çekiyor.

Tarihi köy odalarıyla ünlü Sarıçiçek köyünün yayla ve dağlarından süzülen berrak sular, tarihi köprülerin de yer aldığı vadide birleşiyor. Bu vadi, yılın bu mevsiminde kilometrelerce uzunluktaki alanı kaplayan sarı çiçeklerle adeta bir doğa cennetine dönüşüyor. Doğanın tüm cömertliğini sergilediği bu anlar, ziyaretçilere unutulmaz kareler yakalama fırsatı sunuyor.

Yöre sakinlerinin "At ayağı" olarak adlandırdığı bu özel sarı çiçekler, özellikle derenin oluşturduğu minik mendereslerde ve çayırlarda yılın bu mevsiminde yoğun olarak açıyor.

Bu çiçeklerin solmasının ardından ise bölge farklı renkteki çiçeklerle yeniden canlanarak dört mevsim boyunca ayrı bir güzellik sunuyor. Sarıçiçek Vadisi, bu sürekli değişen ve yenilenen yapısıyla doğa tutkunları için yılın her dönemi cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor.

Fotoğrafçılar İçin Doğal Stüdyo

Sarıçiçek Vadisi, sarı çiçeklerin tarihi köprülerle oluşturduğu kompozisyon sayesinde doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası haline geliyor. Renklerin ve dokuların uyumu, hem geçmişin izlerini hem de doğanın zarafetini aynı karede buluşturuyor. Bu çiçeklerin görsel şöleni yalnızca 20 gün sürse de sonrasında farklı renkte çiçeklerle yeniden canlanan vadi, dört mevsim doğa tutkunlarına kapılarını aralıyor.

"Gördüğüm manzara duyduğumdan daha fazla etkiledi beni"

Bu eşsiz anları görmek ve görüntülemek için arkadaşlarıyla birlikte bölgeye giden Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden Sinan Kösadağ, adını çok duyduğu fakat ilk kez gittiği Sarıçiçek vadisinde gördüğü manzaranın kendisini çok etkilediğini söyledi. Kösedağ, "Son zamanlarda Gümüşhane'de havalar yağmurlu ve kapalı gidiyordu. Havanın açmasını fırsat bilerek bugün Sarıçiçek Köyü'ne geldim. Gördüğüm manzara duyduğumdan daha fazla etkiledi beni. Eşsiz bir doğaya, eşsiz bir tabiata sahip" dedi.

"Buraya daha önce gelme fırsatı bulamayan herkesi önümüzdeki 20 gün içerisinde buraya davet ediyorum"

Vadide yer alan ve "at ayağı" da denilen sarı çiçekleri görmeye geldiğini kaydeden Kösedağ, "Kilometrelerce uzanmış bir şekilde yemyeşil, masmavi ve sapsarı çiçeğin bir araya geldiği bir denizle karşılaştım adeta. Bunun yanında köyün içerisinde hem ustanın hem de çırağın farklı yerlerde inşa ettikleri ahşap oyma ve boyamayla bezedikleri köy odalarını gezme fırsatı buldum. Daha önce duyduğumdan daha ötede bir manzarayla karşılaştım burada. Hem sarı çiçeklerin yanında uzanan derenin çağıltısı hem kuş cıvıltıları hem de derenin üzerine kurulmuş tarihi köprülerle eşsiz bir deneyim geçirdim. Buraya daha önce gelme fırsatı bulamayan herkesi önümüzdeki 20 gün içerisinde canlılığını koruyacak sarı çiçekleri ve köy odalarını gezmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Burası her yıl bu mevsimlerde sarı çiçeklerle doluyor"

Gümüşhane coğrafyasında çektiği fotoğraflarla bilinen fotoğraf sanatçısı Metin Aydın ise "Burası her yıl bu mevsimlerde sarı çiçeklerle doluyor. 20 gün süreyle bu çiçekleri gelip görebilirsiniz burada. Çok güzel bir rota. Burada eski köprüler görebilirsiniz, tarihi köy odalarını görebilirsiniz, kale kalıntısını görebilirsiniz. At ayağı çiçekleri dışında bir de papatyalar var, yünlü gelin diye bir çiçek var. Çok enteresan bir çiçek. Muhtemelen endemiktir. Kelebek çektik bugün" diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Mustafa Berat Ergin de gezmek için geldiği Sarıçiçek Köyünün manzarasının çok güzel olduğunu belirterek, "Sarı çiçeklerin yanında fotoğraflar çekildim. Güzel manzaralar buldum. Güzel bir yerdi. İlk defa geldiğim ama yine gelmek isterim. Tarihi mekanları da var. Çok güzel yerler var. Sarı çiçek gördüm en fazla. O yüzden adını da buradan alıyormuş" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sarıçiçek Vadisi'nde Çiçek Şöleni - Son Dakika

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