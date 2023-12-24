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Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler

Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler ANDA Erzurum ekip üyeleri Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için Azap Köyü Şehitliğine yürüyüş yaptılar.

Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler
24.12.2023 - 22:45,
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Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler

ERZURUM - ANDA Erzurum ekip üyeleri Sarıkamış Şehitleri'ni anmak için Azap Köyü Şehitliğine yürüyüş yaptılar.

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Erzurum İl Temsilciliği üyeleri Sarıkamış Harekatının en önemli cephelerinden biri olan Horasan ilçesinde bulunan Azap Köyü'ndeki anıtı ziyaret ederek şehitlerimizi andılar. Sabah erken saatlerde Azap Köyü'ne giden dernek üyeleri, köyün girişinden şehitliğe kadar olan yaklaşık 4 kmlik yolda şehitlerimiz için saygı yürüyüşü yaptılar ve şehitlikte Fatiha okuyarak basın açıklaması yaptılar.

Dernek üyelerinden Gürsel Ceylan dernek üyeleri adına yapmış olduğu açıklamada şöyle konuştu: "Bugün burada da I. Dünya Savaşı'ndaki Kafkas Cephesi ve Sarıkamış Harekatı'nın başlangıcı kabul edilen ve kazanılmış bir zafer olan ama unutulan Köprüköy ve Azap Muharebelerini ve bu muharebelerde şehadete ulaşmış tüm şehitlerimizi yad etmek amacıyla toplandık. Azap Muharebelerinde şehit düşmüş bir yüzbaşımız ve yedi silah arkadaşının anısına dikilmiş olan anıtın önünde evvela Kafkas Cephesi'nde ve sonra da bütün cephelerimizde vatan ve istiklal uğruna şehadete kavuşmuş ecdadımızı rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz."

Grup, yaptıkları açıklamadan sonra Fatiha okuyarak geldikleri yoldan yürüyerek geri döndü.

Kaynak: İHA
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Erzurum, Güncel, Son Dakika

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