Sarıoğlan\'da Bisiklet Turu Etkinliği

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Sarıoğlan ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

KAYMEK Palas Sosyal Yaşam Merkezi önünden başlayan bisiklet turu, Tuzla Gölü kıyısında sona erdi.

Turun ardından öğrencilere yönelik geleneksel yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda öğrenciler hem yarıştı hem de eğlendi.