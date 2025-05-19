Sarıoğlan ilçesinde çiftçilerin düzenlediği şükür duası programında 2 bin 400 kişiye yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.
İlçe stadyumunda düzenlenen programda, tarımsal üretimin bereketi ve sürdürülebilirliği için dualar edildi.
Alana kurulan 9 odun ocağında, bakır kazanlarda bulgur pilavı pişirildi.
Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, 2 bin 400 kişiye yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.
Manevi bir atmosferde gerçekleştirilen programda, birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildi.
Son Dakika › Güncel › Sarıoğlan'da Şükür Duası Programına Yoğun İlgi - Son Dakika
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