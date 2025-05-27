Sarıyer\'de Anaokulunda Yangın

SARIYER'de, 3 katlı anaokulunun çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında 2 kişi hafif şekilde dumandan etkilenirken, okulun çatısında hasar oluştu.

Yangın, saat 00.15 sıralarında Sarıyer, Rumeli Hisarüstü Mahallesi Açıkalp Sokak'ta 3 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, anaokulu olarak kullanılan binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede büyürken, okulun yanındaki binada kalanlar kendini dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına üç farklı noktadan müdahale etti. Lojmanda kalan iki kişi hafif şekilde dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenleri sağlık kontrolünden geçirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası okulun çatısında hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.