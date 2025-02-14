Sarıyer'de iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Mahallesi Davet Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın bodrum katında bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Giriş kata da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de Evde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?