Sarıyer'de hafif ticari araçla otomobil çarpışması: 7 kişi yaralandı

Powell: Enflasyonun devamı garanti değil, faiz oranını düşüreceğiz

ABD Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, enflasyon konusunda süregelen ilerlemenin 'garanti olmadığını' ancak merkez bankasının bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranını düşüreceğini söyledi. Powell, 'Eğer ekonomi genel olarak beklenildiği gibi gelişirse, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak uygun olabilir. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve 2% enflasyon hedefimize sürekli ilerleme sağlanması garanti değil' dedi. Powell, merkez bankasının politika belirleme komitesinin, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde 2% hedefine doğru ilerlediğine 'daha fazla güven' kazanana kadar hedef aralığı azaltmanın uygun olmayacağını belirtti. ABD'nin para politikasındaki kısıtlayıcı duruşunun ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını vurguladı. Powell, 'Enflasyonu 2% hedefimize geri getirmeye ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini sağlam bir şekilde tutmaya kararlıyız. Fiyat istikrarını sağlamak, uzun vadede maksimum istihdam ve istikrarlı fiyatlar elde etmek için temel öneme sahiptir' dedi.