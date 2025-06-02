Sarıyer\'de İETT Otobüsünde Yangın

Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde ilerleyen İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler otobüsün her tarafını sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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