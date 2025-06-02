Sarıyer'de İETT Otobüsünde Yangın

Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde ilerleyen Ö.K'nin (35) kullandığı 29 D hat numaralı 34 HO 1938 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden şoför, otobüsü kenara çekip yolcuları tahliye etti.
Alevler otobüsün her tarafını sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, sürücünün çeşitli suçlara ilişkin emniyette 2 kaydı olduğu öğrenildi.
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