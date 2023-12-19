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Sarıyer'de İETT otobüsünde yangın çıktı

Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünün kalorifer kısmından çıkan yangın, şoförün dikkati sayesinde büyük bir faciaya dönüşmeden söndürüldü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

19.12.2023 - 12:05,  Güncelleme: 12:14
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SARIYER'de seyir halindeki İETT otobüsünün kalorifer kısmından yangın çıktı. Alevleri gören şoför otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17.00 sıralarında Kireçburnu Mahallesi, Araba Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 2568 plakalı İETT otobüsünün seyir halindeyken bir anda kalorifer kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören şoför, otobüsü hemen kenara çekti ve kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Bu sırada şoför yangın tüpü ile müdahale ederken çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Şoförün dikkati sayesinde ölen ya da yaralananın olmadığı yangın vatandaşlar ve şoför tarafından söndürüldü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, alev alan İETT otobüsünün yol kenarına yanaştığı ve yolcuların panikle dışarı çıktığı görülüyor. Ayrıca otobüsün iç kısmında yükselen alevlere vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale ettiği de görülüyor. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ise, İETT otobüsünün içinde alevlerin yükseldiği görülüyor. Yangını görerek yardıma koşanlardan biri olan Kireçburnu Mahallesi Muhtarı Çağlar Coşkun, 'Otobüsün şoförünün uyanıklığı sayesinde büyük bir facia atlatıldı. Şoför arkadaşımız dumanı görür görmez hemen otobüsü sağa çekiyor ve yolcuları indiriyor. Sonra araçta bulunan yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale ediyor. Arkasından biz vatandaşlar olarak müdahale ettik ve yangın büyümeden söndürdük. Kalorifer sisteminden kaynaklı bir arızadan alev aldı şeklinde konuştu.

Sarıyer\'de İETT otobüsünde yangın çıktı
Kaynak: DHA
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