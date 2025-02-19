Sarıyer'de Kar Yağışı Kazalara Yol Açtı - Son Dakika
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Sarıyer'de Kar Yağışı Kazalara Yol Açtı

Sarıyer\'de Kar Yağışı Kazalara Yol Açtı

Sarıyer'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda birçok araç kaza yaptı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

19.02.2025 17:03  Güncelleme: 17:06
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SARIYER'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan araçların kaza yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor. Akşam saatlerinde Sarıyer'de etkisini arttıran yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Maslak'ta sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiller kaza yaptığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarıyer'de Kar Yağışı Kazalara Yol Açtı - Son Dakika

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