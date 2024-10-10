Sarıyer'de Korkuluk Kazası

Sarıyer'de, yolda yürürken iş yerinin birinci katından başına demir korkuluk düşen üniversite öğrencisi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Üniversite öğrencisi Emir Öksüzoğlu (20), Ayazağa Mahallesi'nde yürüdüğü sırada bir iş yerinin birinci katından başına demir korkuluk düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaralanan Öksüzoğlu'nu hastaneye kaldırdı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, iş yerinden Emir Öksüzoğlu'nun başına demir korkuluk düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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