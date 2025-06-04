Sarıyer'de Mobilya Atölyesinde Yangın

Sarıyer'de mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
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