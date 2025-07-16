ORMAN SİYAHA BÜRÜNDÜ
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun müdahale ile sürdürülüyor. Alevlerin etkisi altına alıp yakarak geçtiği bölgelerde ağaçlar tamamen yandı. Havadan dronla çekilen görüntülerde ormanın yanarak siyaha büründüğü görüldü.
Mehmet YİRUN- Nuri ÇAĞLAR/ ŞARKÖY (Tekirdağ),
Son Dakika › Güncel › Şarköy'de Orman Yangını - Son Dakika
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