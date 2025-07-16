Şarköy'de Orman Yangını Yayılmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Şarköy'de Orman Yangını Yayılmaya Devam Ediyor

Şarköy\'de Orman Yangını Yayılmaya Devam Ediyor
16.07.2025 05:34
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını, hızla genişleyerek yerleşim yerine yaklaşıyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor.

İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde dün başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

60 arazözle 350 personelin müdahale ettiği yangın, Kızılcaterzi Mahallesi çevresinde hızını arttırdı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri de mahallede güvenlik önlemi alarak, yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Ekipler tedbir amaçlı boşaltılan evleri tek tek kontrol etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Kızılcaterzi Mahallesi'ne gelerek bölgedeki çalışmaları inceledi.

Dün, Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali Mahalleleri de tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bu bölgedeki bazı evler de yangında zarar görmüştü.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bölgeye gelerek Vali Soytürk'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

21 hava aracı yangına müdahale edecek

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kızılcaterzi Mahallesi'nde gazetecilere, yangının meydana geldiği alanda incelemede bulunduğunu söyledi.

Soytürk, dün bazı köylerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini hatırlatarak, rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğünü belirtti.

Yangında can kaybının yaşanmadığını vurgulayan Soytürk, şöyle devam etti:

"Sahada görüldüğü gibi yer yer devam eden yangınlar var. Çevre illerden ekstra dozerler aldık. Edirne, İstanbul, Kırklareli, çevre il ve ilçelerden ekstra dozerler geliyor. Yangını çevirmeye çalışıyoruz. En önemlisi saat 06.00 gibi birkaç saat sonra toplamda 21 hava aracı bölgemizde olacak. Planlandı, az önce orman genel müdürümüzle konuştuk. 21 hava aracı önemli. Yaklaşık 104 aracımız var. Ekstra araçlar geliyor. Bir kaza bela olmazsa, yangını kontrol altına almayı ve soğutma çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz."

Bir gazetecinin Yangının çıkış sebebi nedir?" sorusuna Soytürk, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili kesin bir şey olmamakla birlikte Şenköy'ün kuzeyinde iki gün önce bir kuş tele çarpmış ve aşağıda yangın oluşturduğuyla ilgili teyide muhtaç bilgi var. Onu araştırıyoruz ve netleştireceğiz." yanıtını verdi.

Yangının askeri bölgeye sıçradığı iddialarını yanıtlayan Soytürk, yangının Tekirdağ sınırında herhangi bir askeri bölgeye sirayet etmediğini kaydetti.

Soytürk, söz konusu askeri bölgenin Çanakkale sınırlarında olduğunu sözlerine ekledi.

"Sabah saatlerinde hava araçlarıyla mücadele devam edecek"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de yangının 14 saattir devam ettiğini bildirdi.

Ekiplerin fedakarca çalıştığını ifade eden Yüceer, "Yeni ekipler de gelmeye devam ediyor. Müdahale konusunda eksik yok ama yangın devam ediyor. Sabah saatlerinde hava araçlarıyla mücadele devam edecek. Çok şükür can mal kaybı yaşamadık. Ormanlarımızın yanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. En ufak bir kıvılcım büyük olaylara neden oluyor. Ekiplerin mücadelesi devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarköy'de Orman Yangını Yayılmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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