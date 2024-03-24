Şarköy\'de iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Bozyazı Kaymakamı ve eşi Kur'an Kursu öğrencileriyle iftar yaptı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve eşi Gül Topsakaloğlu, Tekeli Mehmet Akif Ersoy Erkek Kur'an Kursu ve Denizciler Kız Kur'an Kursu öğrencileriyle birlikte iftar yaptı. Kaymakam Topsakaloğlu, çocukların iyi insanlar ve temel değerlerle donanmaları için gayret sarf edildiğini belirtirken, eşi Gül Topsakaloğlu ise gençlerin ilim, ahlak ve maneviyatla yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.