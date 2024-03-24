Şarköy\'de iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı

Şarköy ilçesinde iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ç.S'nin Camikebir Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.
Aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İş yeri sahibi gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri R.A'yı durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.
Uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.C.T. ve E.C'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.
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Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mudanya'da düzenlenen iftar programında vatandaşlara çiğköfte ikram etti. Programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı.
Ağrı'da kış mevsimiyle birlikte oluşan manzaralar, kartpostallık görüntüler sunuyor. Karın az yağdığı kent merkezi, ormanlık alanlar ve yüksek rakımlarda beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar, renklerin uyumunu gözler önüne seriyor. Ağrı'nın doğal güzellikleri, fotoğraf tutkunlarına doğal bir stüdyo ortamı sunuyor.
Konya'nın tarihi Bedesten Çarşısı'nda çayevi işleten Metin Arslan, odun ve kömürle demlenen çayı iftardan sahur vaktine kadar vatandaşlara sunuyor. Müşteriler çaylarını yudumlarken keyifli sohbetler yapıyor. Çaycı Arslan, çayın lezzetinin közde olmasına ve demleme süresine bağlı olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise közde çay içerek sahura kadar vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ve eşi Gül Topsakaloğlu, Tekeli Mehmet Akif Ersoy Erkek Kur'an Kursu ve Denizciler Kız Kur'an Kursu öğrencileriyle birlikte iftar yaptı. Kaymakam Topsakaloğlu, çocukların iyi insanlar ve temel değerlerle donanmaları için gayret sarf edildiğini belirtirken, eşi Gül Topsakaloğlu ise gençlerin ilim, ahlak ve maneviyatla yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Aydın'ın Söke ilçesindeki Jandarma ekipleri, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtarak, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturdu. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Karina bölgesinde çalışan kadınları ziyaret ederek, 6284 Sayılı Kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, kadınların telefonlarına KADES uygulamasını indirerek durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılanlar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İftar programı öncesinde Erenköylüler Kültür-Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya gelen Başkan Bakkalcıoğlu, daha sonra Yeni Sanayi Sitesi yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
Çıldır İlçe Müdürlüğü tarafından Çıldır İlçe Milli Eğitim müdürü Gürbüz Yıldız başkanlığında, Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 12. sınıf öğrencileri, sorumlu idareci ve öğretmenleri ile birlikte Kars Kafkas Üniversitesi'ne gezi düzenlendi. Gezi kapsamında üniversitenin fakülteleri gezildi ve öğrencilere üniversite ortamı tanıtıldı.
Kars'ta kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kapalı köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışıyor. Kar kaplanları, tipiye rağmen kesintisiz ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Karla mücadele eden ekipler, ilkbaharda da zorlu kış mesailerini sürdürüyor. Digor ilçesinde çalışan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 hazır bekliyor.
Edirne'de yapılan polis denetimlerinde, kent merkezi ve Keşan ilçesinde durdurulan 4 şüphelinin üst aramalarında 21 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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