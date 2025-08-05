Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yeniköy Mahallesi'nde Salih Üstün'e ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yapılan incelemede, yangın esnasında evden çıkamayan Salih Üstün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Şarköy'de Yangın: 1 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?